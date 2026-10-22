disposta l'autopsia
Omicidio colposo, aperta un'inchiesta sulla morte di Paolo Rambaldi
In foto: Paolo Rambaldi
di Lamberto Abbati
1 min
E' stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Paolo Rambaldi, il figlio del fondatore di Italia in Miniatura e a sua volta imprenditore. Il 73enne era rimasto schiacciato nel tardo pomeriggio di martedì dal rimorchio del trattore, utilizzato per la raccolta delle olive, condotto da un conoscente. Nell'affrontare un tratto sterrato in salita, l'uomo alla guida, ad oggi indagato, avrebbe perso il controllo del mezzo che è indietreggiato all'improvviso travolgendo Rambaldi con il rimorchio. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo dell'imprenditore.
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