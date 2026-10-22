Cammini di San Francesco, Alice Parma relatrice del progetto di legge regionale

Alice Parma, vice capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, è stata nominata relatrice in Commissione Cultura del progetto di legge che prevede l’adesione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione Vie e Cammini di Francesco. Un provvedimento che punta a rafforzare la promozione turistica e culturale del territorio, sostenere le economie locali e valorizzare un patrimonio che intreccia storia, spiritualità, natura e identità delle comunità, nell’anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Da tempo impegnata sui temi delle aree interne, del turismo e della cultura, Alice Parma seguirà l’iter legislativo di una misura che riconosce nei cammini un’opportunità concreta di sviluppo, in particolare per i borghi e i territori appenninici.

"Valorizzare i cammini significa investire nel futuro dei nostri territori, mettendo in rete cultura, turismo e sviluppo locale. L’adesione all’Associazione Vie e Cammini di Francesco va in questa direzione: rafforzare la collaborazione tra istituzioni e costruire strategie condivise per far conoscere sempre di più luoghi, borghi e comunità che custodiscono un patrimonio di straordinario valore. Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, con i suoi 110 chilometri tra costa, colline e Appennino, rappresenta un’occasione importante per promuovere un turismo lento e sostenibile, capace di generare nuove opportunità economiche e contrastare il rischio di marginalizzazione delle aree interne. In un anno così significativo per la memoria di San Francesco, valorizzarne i percorsi significa anche riscoprire un’eredità culturale e spirituale che parla ancora al presente. Lavorare per rendere questi itinerari sempre più accessibili, riconoscibili e attrattivi vuol dire investire nelle comunità che li abitano, combattere lo spopolamento, dare nuove opportunità di crescita e valorizzare tutta la nostra Regione, dalla costa alle aree interne".