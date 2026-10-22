  
Indietro
menu
menu

violenza causata dall'alcol

Minacce di morte e botte al marito, moglie condannata

In foto: L’ingresso dell’aula Falcone Borsellino
L’ingresso dell’aula Falcone Borsellino
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Per un uomo di 54 anni la convivenza con la moglie cinquantenne si era trasformata in un inferno a causa del continuo abuso di alcolici da parte della donna. Le aggressioni verbali e fisiche avevano reso la quotidianità familiare insostenibile. Le tensioni della coppia si sono acuite in modo drammatico durante il lockdown del 2020, quando la costrizione della convivenza forzata ha innescato una grave escalation di violenza.

Nell'aprile di quell'anno la donna, in stato di ubriachezza, si era scagliata contro il coniuge, costringendolo a barricarsi in camera da letto con la figlia di appena 10 anni e a richiedere l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Nonostante l'arrivo della polizia, le aggressioni e le minacce di morte sono proseguite nel tempo, accompagnate da insulti e recriminazioni economiche. Arrivato allo stremo delle forze e per tutelare la figlia, l'uomo ha infine denunciato la consorte.

Nel corso del processo, il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Per l'avvocata Lucia Varliero, invece, la sua assistita andava assolta. La legale ha sostenuto che quei contrasti fossero stati amplificati dalle restrizioni della pandemia. I giudici del Collegio hanno concesso sì le attenuanti generiche all'imputata, condannandola però a 2 anni con la sospensione della pena.

Altre notizie
Paolo Rambaldi
disposta l'autopsia

Omicidio colposo, aperta un'inchiesta sulla morte di Paolo Rambaldi
di Lamberto Abbati
repertorio
Sanità in Emilia Romagna

Liste d'attesa, la performance migliora ma resta tanta strada da fare
di Andrea Polazzi
mare d'inverno a Riccione
per allungare la stagione

Dehors e cupole in spiaggia. A Riccione torna il progetto Mare d'Inverno
di Redazione
il sopralluogo
lavori in dirittura d'arrivo

A breve collegamento più veloce tra Misano e il casello A14 di Riccione
di Redazione
un'immagine del lungometraggio
il 28 gennaio al cinema

Ambientato a Rimini lungometraggio su bullismo e cyberbullismo di Mondo REC
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO