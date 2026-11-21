Una strada di Rimini intitolata a Fred Buscaglione, a ricordo del rapporto che legò il cantante torinese alla città negli anni Cinquanta. È l'auspicio con cui si è conclusa la presentazione di Eri piccola… così! La Riviera di Fred Buscaglione, il nuovo volume di Tommaso Panozzo, con Gianni Morolli e Cesare Trevisani, pubblicato da Panozzo Editore e presentato giovedì pomeriggio a Palazzo Buonadrata, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

Nel corso dell'incontro, Tommaso Panozzo ha ripercorso la genesi del libro, nato dal desiderio di dare consistenza documentaria a un rapporto rimasto a lungo affidato soprattutto ai ricordi e agli aneddoti. La svolta è arrivata durante una ricerca sulle pagine del Resto del Carlino dell'estate 1959, quando l'autore si è imbattuto in una notizia curiosa: un cocktail chiamato «Bustaglione», creato da Elio Tosi in omaggio al cantante e ispirato, nel colore rosa, alla sua Ford Thunderbird.

Da quella prima scoperta è iniziato un lavoro sulle cronache dell'epoca che ha permesso di ricostruire l'accoglienza riservata a Buscaglione, il suo rapporto con i gestori dell'Embassy e la competizione fra i grandi locali della Riviera e della Versilia. Uno dei passaggi più significativi ha riguardato la scelta del cantante di tornare a Rimini nell'estate 1959, quando era ormai una celebrità nazionale. Come ha ricordato Panozzo, Buscaglione preferì l'ingaggio offertogli dalla famiglia Semprini, che aveva creduto in lui prima del successo, rinunciando a proposte economicamente assai più vantaggiose provenienti dalla Versilia.

Panozzo, Trevisani e Morolli

Gianni Morolli ha invece accompagnato il pubblico nella Rimini di quegli anni attraverso i propri ricordi d'infanzia: la grande automobile americana rosa parcheggiata nel giardino di una villetta di Marina Centro, il cantante intravisto all'Embassy durante la colazione e, soltanto in seguito, la scoperta che quell'uomo era proprio il protagonista delle canzoni ascoltate sui dischi di famiglia. Morolli ha anche ricordato un precedente tentativo, rimasto senza esito, di ottenere l'intitolazione a Buscaglione di una strada nei pressi dell'Embassy. Un desiderio che il nuovo libro torna a proporre all'attenzione della città.

Un altro interrogativo, emerso durante la presentazione, riguarda una possibile seconda canzone dedicata a Rimini. Panozzo ha ricordato una testimonianza di Glauco Cosmi, pubblicata sul settimanale La Provincia dopo la morte del cantante, nella quale si faceva riferimento a un brano destinato all'estate del 1960. La morte di Buscaglione, avvenuta il 3 febbraio di quell'anno, ha verosimilmente interrotto il progetto.

Nel corso della serata si è parlato anche della prefazione di Italo Cucci, che conobbe personalmente il cantante e ha arricchito il volume con i propri ricordi della Rimini del 1959.

La prossima presentazione di Eri piccola… così! La Riviera di Fred Buscaglione si terrà domenica 22 novembre alle ore 11 alla Libreria Riccionese, in corso Fratelli Cervi 171 a Riccione.