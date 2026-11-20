Un mito antico, una celebre scultura di Bernini e una riflessione drammaticamente attuale: dopo secoli di storia, la violenza sulle donne continua a interrogare la nostra società.

“Proserpina. Rinascita di primavera” è il progetto fotografico di Maurizio Polverelli, ideato e sviluppato insieme alla fashion designer e docente Caterina Gentile e alla make-up artist Serena Di Paolo. L’opera sarà presentata il 25 novembre alle ore 14.30 alla Camera dei Deputati, Sala Salvadori, Palazzo Montecitorio a Roma, durante il 6° Premio Internazionale Donna Sapiens.

Dopo aver ricevuto nel 2025 il Premio Donna Sapiens per il progetto fotografico dedicato a Gessica Notaro, Polverelli torna quest’anno come componente del comitato artistico della manifestazione, con un nuovo lavoro contro la violenza sulle donne.

L’opera trae ispirazione dal mito di Proserpina, rapita da Plutone e trascinata agli inferi, e dalla straordinaria tensione espressiva del “Ratto di Proserpina” di Gian Lorenzo Bernini. Tre fotografie, tre atti: il Rapimento, la Scelta, la Rinascita. Le immagini sono costruite attraverso scenografie evocative, elementi floreali, abiti realizzati per il progetto, make-up artistico e un uso teatrale della luce.

Maurizio Polverelli, fotografo pubblicitario con oltre trent’anni di esperienza e un percorso come docente di Illuminotecnica, firma fotografie e direzione visiva; Caterina Gentile, fashion designer e docente di Fashion Design, ha contribuito all’ideazione e sviluppato gli abiti ispirandosi all’alta moda e alla couture; Serena Di Paolo ha partecipato all’ideazione e cura trucco e caratterizzazione artistica.

"Il mito di Proserpina e la scultura del Bernini raccontano una sopraffazione che, a distanza di secoli, non abbiamo ancora saputo lasciarci alle spalle. Attraverso questo progetto abbiamo voluto costruire immagini capaci non soltanto di emozionare, ma anche di far riflettere. La fotografia, la moda e il make-up diventano linguaggi complementari per raccontare una storia che, purtroppo, appartiene ancora al nostro presente".

La sessione conclusiva dello shooting è prevista sabato 21 novembre nello studio fotografico di Maurizio Polverelli a Bellaria-Igea Marina. Il progetto è sostenuto da NTS Informatica.

Ideato e promosso da Gianfranco Gori, il Premio Internazionale e Convegno Donna Sapiens è un’iniziativa culturale e civile per contrastare la violenza contro le donne e valorizzare l’impegno femminile. Nato in Romagna, è approdato a Montecitorio nel 2025 ed è confermato nel 2026.