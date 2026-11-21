"Il nuovo padiglione nasce innanzitutto per rispondere alle esigenze delle manifestazioni fieristiche che già oggi si svolgono a Rimini. Solo residualmente e occasionalmente potrà ospitare anche concerti, spettacoli o eventi sportivi. Ma la sua funzione fondamentale è quella espositiva: le nostre manifestazioni hanno bisogno di ulteriori spazi per accogliere gli espositori e continuare a svilupparsi". Lo ha spiegato l'assessora Valentina Ridolfi nella seduta della Commissione Consiliare dedicata all'ampliamento della fiera. "Il nuovo padiglione viene talvolta rappresentato soprattutto come un grande contenitore per spettacoli, quasi che la sua funzione principale fosse quella di ospitare migliaia di spettatori. Ma non è questa la ragione dell'investimento. Il padiglione nasce per ampliare gli spazi espositivi e accogliere gli stand delle manifestazioni fieristiche. Gli eventuali utilizzi per concerti o eventi sportivi sono complementari e si collocherebbero in momenti diversi rispetto alle attività fieristiche".

L’assessore ai lavori pubblici lavori ha ribadito come i lavori per la realizzazione della tratta del Metromare stazione – Rimini Fiera sono in partenza nel marzo 2027. Il cronoprogramma prevede mille giorni di attività di cantiere per arrivare al completamento nel 2029 in concomitanza con l’apertura del nuovo Padiglione.

Il punto ferrmo è che investire per far crescere la fiera è necessario: "Fiere concorrenti, con maggiore bacino d'utenza o potenza economica, corteggiano a più non posso alcune nostre, celebri manifestazioni storiche. Financo arrivando a operazioni di vero e proprio dumping commerciale. Dunque possiamo pensare che Rimini continui a mantenere le proprie posizioni senza investire? In un sistema competitivo restare fermi non significa necessariamente mantenere ciò che si è conquistato. Può significare cominciare a perderlo".

E, specifica l'assessora, "sarebbe un errore considerare questa questione come un problema che riguarda soltanto Italian Exhibition Group. La Fiera è certamente un'impresa, ma è anche una delle principali infrastrutture economiche della città. Le manifestazioni fieristiche producono ricadute che coinvolgono l'intero sistema turistico, alberghiero, industriale, artigianale, commerciale e dei servizi. I numeri non dicono tutto ma sottolineano abbastanza: IEG lascia sul territorio riminese un PIL di miliardi di euro/anno che si distribuiscono su tutto il territorio".

Si tratta di un percorso ancora in itinere, ha spiegato l'assessora, che può diventare un'opportunità non solo in termini di espansione ma di miglioramento dell'esistente: "In questa fase, in attesa di avere a disposizione il Pug e quindi avviare un ragionamento complessivo sul quartiere nord, l'ampliamento deve essere un'occasione per intervenire sull'organizzazione della sosta, sulla qualità degli spazi esterni, sulle dotazioni verdi e sulle connessioni con i quartieri. L'idea non è solo quella di organizzare il nuovo ma di sistemare meglio quello che già esiste da 25 anni".

In termini di numeri: "Si è parlato di 18.500 nuovi flussi, come se la superficie del nuovo padiglione si traducesse automaticamente in altrettante persone e, conseguentemente, in altrettanti spostamenti aggiuntivi. Ma non è così. I 18.500 sono metri quadrati di superficie, non persone. Nelle valutazioni di capienza degli spazi fieristici, che sono diversi da quelli per gli spettacoli o per gli eventi sportivi, si assume un parametro di riferimento normativo di circa una persona ogni quattro metri quadrati. Questo significa che la presenza teorica nel nuovo padiglione sarebbe nell'ordine di 4.600 persone, non di 18.500. E anche questo dato non può essere automaticamente considerato un incremento netto dei visitatori della Fiera, perché il padiglione servirà principalmente ad ampliare gli spazi a disposizione degli espositori delle manifestazioni già esistenti". Fermo restando che "gli effetti effettivi sulla mobilità devono essere valutati, ma è fondamentale partire da grandezze corrette. Confondere i metri quadrati con le persone significa moltiplicare artificialmente il problema, senza avere gli strumenti di conoscenza oggettivi per valutarlo".

Il dirigente Carlo Piacquadio ha ripercorso il procedimento che ha portato al nuovo accordo territoriale tra Comune e Provincia, sottoscritto il 10 settembre 2024 che definisce gli obiettivi di sviluppo del quartiere fieristico: il potenziamento delle superfici espositive, l’ampliamento delle funzioni ospitate, il miglioramento dell’accessibilità e dei parcheggi e la qualificazione ambientale dell’intera area. L’accordo territoriale è andato a sostituire il precedente accordo sottoscritto da Comune e Provincia nell’agosto 2020 che prevedeva un incremento della superficie complessiva di 30.000 mq da svilupparsi sul lato est dei padiglioni esistenti. Accordo poi ‘congelato’, a causa dell’emergenza Covid e della grande incertezza sulle prospettive future che ha accompagnato quella fase. Terminata la fase emergenziale è stato quindi presentato un nuovo Accordo Territoriale che prevedeva possibili ampliamenti non solo sul lato est ma anche in altri ambiti, con relazione al miglioramento dei collegamenti e dell’accessibilità del quartiere, all’estensione del patrimonio boschivo.

Per IEG è intervenuto Mirko Boccalini dello Studio Mijic: per il verde si parla di "35.420mq di superficie totale tra bosco conservato - un vigneto dismesso - ampliato, nuovo bosco e aree verdi, pari a 6/7 campi da calcio: 2.500 mq rappresenta il bosco conservato, 4.500 mq l’ampliamento dell’area verde del padiglione che rappresenterà un’opera di mitigazione per le abitazioni, mentre è di 28mila mq il nuovo verde implementato con specie autoctone come previsto dalla legge regionale. Con riferimento solo alla nuova area boscata a Ovest, si parla di 23.320 mq di area boscata e verde pubblico, 5.100 mq di nuovo bosco pubblico e 7.000 mq di bosco conservato (2.500) e ampliato (4.500) nell’area del padiglione. Il verde pubblico, percorso ciclabile e bosco urbano sono quindi elementi di connessione con l'abitato di San Martino in Riparotta".

Rispetto ai parcheggi, sono previsti a raso, alberati e completamente permeabili, con una previsione di +5.000 posti auto circa di incremento, per un totale di circa 12.700 distribuiti su più accessi, con la previsione di un deflusso più rapido". La dislocazione anche sul lato nord ovest consentirà una migliore gestione degli accessi con riduzione della saturazione nel traffico mei giorni di picco. Sono previsti filari di alberi tra gli stalli ed essenze tipiche del paesaggio agrario (3.100 alberi totali, 50% copertura arborea). Rispetto al nuovo padiglione, Ieg ha sottolineato come si tratti di una struttura in legno di 144 metri di diametro, per 24.500 metri quadrati di superficie complessiva, pari cioè al 10% rispetto alla superficie complessiva della Fiera, per una capienza di 17mila persone. Anche IEG ha ribadito che durante le grandi fiere il padiglione è parte del quartiere fieristico, non ci sarà quindi contemporaneità tra fiere e grandi eventi.

Nella seduta è stato anche ripercorso l'iter del progetto. Il 15 aprile 2026 si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi, durante la quale IEG spa ha illustrato il progetto presentato. A seguito di svariate richieste di integrazioni, per meglio approfondire alcuni ambiti del progetto, si è ritenuto opportuno aprire dei tavoli tecnici tematici in materia ambientale, idraulica, pianificatoria, edilizia, patrimoniale e per la mobilità. IEG spa ha integrato secondo le risultanze dei predetti tecnici tavoli tecnici nel mese di settembre 2026. Il 16 ottobre 2026 si è svolta la seconda seduta di Conferenza di Servizi, durante la quale è stato approvato lo «Studio Trasportistico» redatto da Go–Mobility, redatto a supporto conoscitivo della sostenibilità del potenziamento del Polo Fieristico. Si è riconosciuta l’opportunità di approfondire, a prescindere dall’ampliamento del polo fieristico, in coordinamento con la Provincia e con gli altri Enti competenti, possibili interventi progressivi di miglioramento della viabilità esistente, finalizzati ad un’ulteriore e più efficiente distribuzione dei flussi veicolari e al rafforzamento delle connessioni territoriali del Polo (terzo casello autostradale, variante alla SS 16 etc.). A dicembre è in programma la prossima conferenza dei servizi.