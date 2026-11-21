“Se lo puoi immaginare, lo puoi realizzare”. All’insegna di questo motto si è svolta venerdì sera all’Hotel “Villa Adriatica” di Rimini la “Cena Solidale” dell’Associazione “Gli Amici del Panda”, realizzata in occasione della Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas.

L' evento è stato patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, presente l’assessora Roberta Frisoni, e dal Comune di Rimini, presente l’assessore Francesco Bragagni.

Ha partecipato alla serata anche il presidente della Rimini Calcio, Marco Lombardi, che ha portato una maglia a scacchi biancorossi autografata da tutta la squadra, che è stata messa all’asta insieme alle maglie di campioni di diverse discipline, tra cui il motociclista riminese Marco Bezzecchi, che ha fatto registrare la “battaglia” a suon di rilanci più accanita.

Il ricavato della serata e quello della campagna di Natale, con la vendita del Pandaoro, del Panettone del Panda e della novità di quest’anno, il Panda divino, il vino dedicato a Francesco Pandolfi, saranno utilizzati per realizzare una palestra all’interno del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale “Infermi”.

Il nuovo progetto dell’Associazione è stato presentato nel corso della serata dal presidente de "Gli Amici del Panda", Simone Fantini, e da Enrico Bucchi, Sales manager di Technogym.

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