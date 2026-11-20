Il vento di garbino ha continuato a soffiare con intensità anche nella prima parte della giornata di oggi. Un grosso pioppo, su suolo pubblico, è caduto su un'auto nel parcheggio Scarpetti in centro a Rimini. All'interno c'era il conducente che per questione di centimetri è fortunatamente rimasto illeso. Pesanti i danni al veicolo. Sul posto sono intervenuti per le messa in sicurezza i Vigili del Fuoco, che oggi hanno effettuato una dozzina di interventi per piante cadute o spezzate.