forte garbino
Vento sul riminese. Albero su auto nel parcheggio, illeso il conducente
In foto: la pianta caduta nel parcheggio Scarpetti
di Redazione
1 min
Il vento di garbino ha continuato a soffiare con intensità anche nella prima parte della giornata di oggi. Un grosso pioppo, su suolo pubblico, è caduto su un'auto nel parcheggio Scarpetti in centro a Rimini. All'interno c'era il conducente che per questione di centimetri è fortunatamente rimasto illeso. Pesanti i danni al veicolo. Sul posto sono intervenuti per le messa in sicurezza i Vigili del Fuoco, che oggi hanno effettuato una dozzina di interventi per piante cadute o spezzate.
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