a Riccione
Mercedes con targa di prova finisce in bilico sul parapetto del porto canale
In foto: la Mercedes sul parapetto
di Redazione
1 min
Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato una Mercedes con targa di prova a incastrarsi, intorno alle sei di questa mattina, sul parapetto del porto canale di Riccione. A bordo c'erano due persone che sono rimaste illese. Della ricostruzione dell'episodio si occupano i Carabinieri di Riccione. Per la messa in sicurezza del veicolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco.
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