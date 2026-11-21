Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato una Mercedes con targa di prova a incastrarsi, intorno alle sei di questa mattina, sul parapetto del porto canale di Riccione. A bordo c'erano due persone che sono rimaste illese. Della ricostruzione dell'episodio si occupano i Carabinieri di Riccione. Per la messa in sicurezza del veicolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco.