Una stagione 'rivoluzionaria'. Il cartellone del teatro Astra di Bellaria

Si parte il 24 ottobre con Paola Turci e Gino Castaldo ne "La rivoluzione delle donne". Il 22 novembre Carlotta Vignoli in Una stanza tutta per noi, a dicembre Caterina Guzzanti con Federico Vigorito sui rapporti di coppia. Nel nuovo anno Giobbe Covatta, Matteo Lancini, Valerio Aprea e il Mephisto di Andrea Baracco. E ancora tre domeniche per bambini e famiglie tra trasformismo, clownerie, bolle di sapone e un racconto di guerra e pace. Una stagione "rivoluzionaria", recita il titolo: la terza con la direzione artistica di Approdi.

Il programma (a cura della direzione del teatro Astra):

A dare il via alla programmazione, venerdì 24 ottobre (ore 21), sarà infatti un duo d’eccezione: la cantautrice Paola Turci e il critico musicale Gino Cataldo, insieme sul palco per dare vita a La rivoluzione delle donne, cavalcata intorno alle voci di donne che hanno segnato la storia della musica italiana. Uno spettacolo fatto di narrazioni, filmati e interpretazioni live per celebrare il lascito e l’influenza sulla cultura musicale italiana di personalità d’eccezione che hanno rappresentato anche modelli di libertà e bellezza: da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre.

Sabato 22 novembre sarà invece a Bellaria Igea-Marina Carlotta Vagnoli con Una stanza tutta per noi. Titolo che è già un programma, citazione da un celeberrimo testo di Virginia Woolf, sul palco Carlotta Vagnoli, con la verve che la caratterizza, provocatoria e carica di significato politico, esplora il contributo che le donne hanno dato, secolo dopo secolo, per estendere i loro diritti e migliorare la vita di tutti.

Ancora una straordinaria interprete femminile sul palco del Cinema Teatro Astra venerdì 12 dicembre. Di scena Caterina Guzzanti, insieme a Federico Vigorito, in Secondo lei, una narrazione delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia. Una storia che invita a riflettere su come la società condizioni le donne e gli uomini nelle loro scelte fondamentali e nei loro legami più intimi.

Nel nuovo anno, la stagione di prosa del Cinema Teatro Astra ripartirà venerdì 16 gennaio 2026 con 6° (sei gradi) con Giobbe Covatta: un mix di comicità, ironia e satira che si accompagnano alla divulgazione scientifica sui temi cruciali come la sostenibilità e il cambiamento climatico. Dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Covatta. Un numero che ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che si vedrà nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.

Sabato 21 febbraio ancora un tema di forte attualità: il noto psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini esplorerà i molteplici contesti e le modalità in cui gli adolescenti costruiscono relazioni nello spettacolo Come stare in relazione con gli adolescenti. Attraverso esempi concreti, storie personali e riflessioni incisive, una chiacchierata a partire dalla domanda: come si sta in relazione aiutando i ragazzi a non sentirsi più soli in mezzo agli altri, ma compresi e sostenuti?

Il rapporto tra arte, potere e coscienza è al centro di Mephisto – Romanzo di una carriera (lunedì 9 marzo), da un romanzo di Klaus Mann adattato per il palcoscenico da Andrea Baracco e Maria Teresa Berardelli. Con la sua cifra stilistica visionaria e un approccio che unisce tradizione e sperimentazione, Andrea Baracco restituisce tutta la potenza di questo testo, mettendo in scena un Mephisto stratificato, visivamente magnetico e profondamente inquieto.

Chiuderà la stagione Lapocalisse (venerdì 17 aprile), di e con Valerio Aprea su testi di Marco Dambrosio in arte Makkox: due artisti noti al pubblico di Propaganda Live, per un monologo iperbolico che affronta il tema del cambiamento ed esplora la nostra resistenza di fronte a scenari catastrofici. Dall'incontro tra l'attore e il disegnatore all'interno del programma de La7 Propaganda live nasce questo spettacolo che inserisce alcuni dei monologhi più significativi di quell'esperienza all'interno di un discorso più ampio fatto direttamente al pubblico coinvolto a più riprese in quello che si può definire un assolo a metà tra il recital e la stand-up.

IL TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Tre gli spettacoli domenicali pensati per bambini e famiglie. Il cartellone, curato da Alex Gabellini, prende il via il 23 novembre con Pindarico di Circo Improvviso, spettacolo di trasformismo e trampoli, un viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. Come in una lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della musica e delle immagini, entriamo in un mondo di creature straordinarie e improbabili incontri.

Il 18 gennaio bolle di sapone e clownerie in Controvento di Michele Cafaggi. Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un viaggio al di là dei confini terrestri, in compagnia dell’Eroe Aviatore.

Infine, domenica 15 marzo lo spettacolo La battaglia di Emma della compagnia Mattioli, viaggio, poetico e divertente, tra fantasia e realtà, per parlare ai bambini di guerra e conflitti e far scoprire loro la bellezza di un mondo di pace.

ABBONAMENTI

PROSA (7 SPETTACOLI)

Intero €150 - Ridotto €125 (ridotto per: Under18, Over65, YoungER card, studenti universitari con tesserino in corso di validità, tesserati 2024 4/terzi APS, Soci RomagnaBanca)

TEATRO FAMIGLIE (3 SPETTACOLI)

Intero €18 - Ridotto €15 (ridotto da 3 a 14 anni e possessori di tessera 4/terzi APS)

BIGLIETTI SINGOLI

PROSA

Intero: €25 - Ridotto: €20 (ridotto per: Over 65, Under 18, studenti universitari con tesserino in corso di validità, YoungER card, tesserati 2024 4/terzi APS, Soci RomagnaBanca)

TEATRO FAMIGLIE

Intero: €7 - Ridotto: €6 (ridotto da 3 a 14 anni)

Tutte le info su https://www.teatroastrabim.it/teatro/