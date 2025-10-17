Rimini e Cattolica ricordano i tre Carabinieri morti in provincia di Verona

In onore dei Carabinieri caduti nell’adempimento del servizio in provincia di Verona, si è tenuto questa mattina, presso il Comando Provinciale di Rimini, un momento di commemorazione per ricordare il loro sacrificio, nel giorno in cui a Padova si svolgeranno i solenni funerali alla presenza del Capo dello Stato. Il Luogotenente C.S. Marco Piffari, il Brigadiere Ca. Q.S. Valerio Daprà e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, nel corso di un intervento effettuato a Castel d'Azzano (VE) perdevano la vita a seguito dell’esplosione di un immobile saturato di gas da parte degli occupanti.

Presso la caserma di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla presenza del Prefetto della Provincia di Rimini, dei vertici delle forze di polizia e di una rappresentanza di militari, è stata issata la bandiera a mezz’asta. Nella circostanza, è stato inoltre deposto un mazzo di fiori al monumento ai Caduti della sede. Al termine della cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, ha salutato gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che sono venuti a rendere omaggio ai colleghi caduti.

Il Comune di Cattolica ha allo stesso modo esposto questa mattina le bandiere a mezz’asta in seguito alla proclamazione del lutto nazionale. L’Amministrazione comunale e la città intera si stringono alle famiglie delle vittime in segno di vicinanza e sincero cordoglio. “È un giorno di grande dolore – commenta la Sindaca Franca Foronchi - in cui vogliamo fare arrivare il nostro abbraccio ai famigliari delle tre vittime e all’Arma dei carabinieri per esprimere la nostra vicinanza alle forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per garantire sicurezza a tutti noi”.

Oggi saranno celebrati i funerali delle tre vittime: il brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà (56 anni), il carabiniere scelto Davide Bernardello (36 anni), e il luogotenente Marco Piffari (56 anni), morti durante l’esplosione che ha ferito altri 13 carabinieri presenti durante l’intervento nel casolare.