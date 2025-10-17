Rimini e Cattolica ricordano i tre Carabinieri morti in provincia di Verona
In onore dei Carabinieri caduti nell’adempimento del servizio in provincia di Verona, si è tenuto questa mattina, presso il Comando Provinciale di Rimini, un momento di commemorazione per ricordare il loro sacrificio, nel giorno in cui a Padova si svolgeranno i solenni funerali alla presenza del Capo dello Stato. Il Luogotenente C.S. Marco Piffari, il Brigadiere Ca. Q.S. Valerio Daprà e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, nel corso di un intervento effettuato a Castel d'Azzano (VE) perdevano la vita a seguito dell’esplosione di un immobile saturato di gas da parte degli occupanti.
Presso la caserma di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla presenza del Prefetto della Provincia di Rimini, dei vertici delle forze di polizia e di una rappresentanza di militari, è stata issata la bandiera a mezz’asta. Nella circostanza, è stato inoltre deposto un mazzo di fiori al monumento ai Caduti della sede. Al termine della cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, ha salutato gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che sono venuti a rendere omaggio ai colleghi caduti.