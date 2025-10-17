Per la politologa Nadia Urbinati la Serena Medal of Honor della British Academy

La British Academy, celebre istituzione britannica di scienze umane e sociali, ha assegnato alla professoressa Nadia Urbinati la ‘Serena Medal of Honor’, tra le onorificenze più conosciute al mondo, per il suo contributo allo studio della teoria politica, della storia del pensiero politico e della democrazia contemporanea.

Nadia Urbinati è da anni una delle più autorevoli e ascoltate voci accademiche internazionali sui temi del pensiero politico, con particolare riferimento alle forme e alle trasformazioni della democrazia. Autrice di numerose pubblicazioni in diverse lingue sul pensiero democratico e liberale, è stata insignita del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Originaria di Rimini, si è laureata in Filosofia all’Università di Bologna e successivamente ha insegnato in prestigiose università europee e americane. Dal 1996 è professoressa di Teoria Politica alla Columbia University di New York.

Nel 2009 il Comune di Rimini ha assegnato a Nadia Urbinati il Sigismondo d’Oro, il più importante riconoscimento civico, con queste motivazioni:

Per avere contribuito, attraverso l'insegnamento universitario e la pubblicistica, alla promozione del pensiero democratico come valore insostituibile e necessario ad ogni ambito dell'agire umano;

Per avere assunto un ruolo di primo piano nel dibattito internazionale affinché sempre più si diffonda la cultura dei diritti civili, delle pari opportunità e della credibilità etica delle Istituzioni;

Per essersi costantemente impegnata, sia nell'ambito professionale che privato, per incentivare e consolidare il legame tra democrazia e partecipazione di tutte le persone alla vita pubblica.

L’amministrazione comunale di Rimini esprime soddisfazione e orgoglio per il prestigioso riconoscimento e ringrazia British Academy.