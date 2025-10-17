  
servono strutture e regole

Spiaggia, si riflette sull' ipotesi di eventi anche nei mesi invernali

spiaggia
di Stefano Ravaglia   
Ven 17 Ott 2025 16:42
Il mare d’inverno, certamente qualcosa che tocca le corde del nostro animo, una suggestione da consumare nei mesi freddi con una passeggiata quando il tempo lo consente, e anche un modo per isolarsi e riflettere su sé stessi. Ma in un futuro non troppo lontano, chissà, potrebbe diventare anche uno spot per la riviera nei mesi in cui sole e caldo sono ancora lontani. Il piano spiaggia, approvato pochi giorni fa in Consiglio Comunale, punta anche sulla destagionalizzazione dell’arenile, con la creazione di un regolamento specifico che possa permettere di vivere la spiaggia anche nei mesi invernali organizzando eventi fuori stagione.

Se avere un ristorante all’interno dello stabilimento balneare aiuterà in questo senso, per il momento non sono ancora arrivate prese di posizione ufficiali da parte della maggior parte dei bagnini nonostante una chiara disponibilità a valutare il progetto, dato anche che questo percorso rappresenta una novità che avrà certamente bisogno di tempo e organizzazione a partire dal reperimento delle strutture, come per esempio le cupole trasparenti, che serviranno a riparare i visitatori.

Intanto verranno completati a Rimini entro la fine del mese di ottobre i lavori di accumulo della sabbia sotto forma di dune invernali nei tratti che vanno dalla spiaggia libera del porto canale fino ai bagni all'altezza di piazzale Benedetto Croce. Un intervento di protezione del litorale che coniuga prevenzione del rischio idrogeologico, salvaguardia ambientale e sicurezza del territorio.

   
