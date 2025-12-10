Il ricordo di chi resta
Una serata in memoria di Lino Vici
di Redazione
1 min
Mer 10 Dic 2025 11:30 ~ ultimo agg. 11:35
Il Club Alpino Italiano Sezione di Rimini giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21 presso il cinema Tiberio organizza una serata di storie e ricordi in memoria di Lino Vici, ex Presidente del CAI di Rimini, appassionato di montagna e di sport, uomo dai molteplici interessi che non si è risparmiato nell’impegno civile, sociale e politico. E’ stato Consigliere comunale ed Assessore del Comune di Rimini, Presidente di AMIA, Consigliere e Presidente del Quartiere 4 Rimini. Malato di sclerosi multipla, per decenni si è impegnato per la liberalizzazione delle cannabis ad uso terapeutico. Un uomo dell’entusiasmo, della concretezza e delle mille battaglie.
Altre notizie
Biodiversità e cultura marina
"Oltremare" collabora con la ricerca per il benessere dei delfini
di Redazione
Tanta gente e tante auto
Comitato all'attacco: traffico insostenibile a due passi dal ponte di Tiberio
di Redazione
conferme importanti
Nella classifica Agenas degli ospedali, l'Infermi eccelle in due ambiti
di Redazione
due mesi d'anticipo
Nel cantiere di viale Ceccarini, tra bosco filare e tutela dei pini
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini