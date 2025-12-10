  
Il ricordo di chi resta

Una serata in memoria di Lino Vici

di Redazione   
Mer 10 Dic 2025 11:30 ~ ultimo agg. 11:35
Il Club Alpino Italiano Sezione di Rimini giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 21 presso il cinema Tiberio organizza una serata di storie e ricordi in memoria di Lino Vici, ex Presidente del CAI di Rimini, appassionato di montagna e di sport, uomo dai molteplici interessi che non si è risparmiato nell’impegno civile, sociale e politico. E’ stato Consigliere comunale ed Assessore del Comune di Rimini, Presidente di AMIA, Consigliere e Presidente del Quartiere 4 Rimini. Malato di sclerosi multipla, per decenni si è impegnato per la liberalizzazione delle cannabis ad uso terapeutico. Un uomo dell’entusiasmo, della concretezza e delle mille battaglie.

