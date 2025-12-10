"Oltremare" collabora con la ricerca per il benessere dei delfini

Lo studio pionieristico è stato condotto dall’Università Politecnica delle Marche di Ancona, l’IRBIM Cnr di Ancona e dal parco zoologico di Riccione. Da 24 ore di registrazioni a Oltremare sono stati estratti e analizzati 3.111 fischi e 1.277 vocalizzazioni dei delfini che hanno svelato dettagli cruciali sul comportamento vocale dei delfini in ambiente controllato. I dati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica PLOS One. Per la comunità scientifica, i dati non solo arricchiscono la comprensione della comunicazione dei cetacei, ma offrono anche strumenti pratici per la loro gestione e il loro benessere.

Lo studio ha avuto un duplice obiettivo: presentare un'analisi dettagliata del comportamento vocale dei sette tursiopi ospitati a Oltremare 2.0, in relazione alle loro diverse attività quotidiane e condividere con la comunità scientifica il dataset acustico raccolto, rendendolo una risorsa open-access per future indagini. Il team di ricerca, coordinato al parco dal dottor Stefano Furlati (responsabile del Dipartimento Didattico Scientifico Costa Edutainment Romagna) e dal dolphin trainer Giacomo Bucci, ha raccolto 24 ore di registrazioni acustiche continue grazie all’uso di un idrofono, messo a punto anche con l’aiuto della Start- Up innovativa marchigiana ANcybernetics, posizionato nella grande laguna del parco zoologico. Le registrazioni hanno coperto attività tipiche quotidiane come l’addestramento, l’alimentazione, il gioco con oggetti e il tempo libero non strutturato, di giorno e di notte. I risultati hanno confermato che le emissioni acustiche dei delfini (fischi e diverse vocalizzazioni a impulsi) sono strettamente legate alle attività svolte e alle loro interazioni. Durante le attività strutturate, come i momenti di addestramento, di gioco e le cibature in alcuni momenti a sorpresa, i suoni hanno registrato un aumento significativo. Una tendenza che ha riguardato tutti i tipi di vocalizzazione. Durante le sessioni di gioco sono stati registrati i tassi più elevati di vocalizzazioni a impulsi e di fischi, suggerendo un miglioramento dei comportamenti sociali ed esplorativi, le interazioni tra tutti i tursiopi e un maggiore coinvolgimento con l'ambiente, guidato dalla curiosità.