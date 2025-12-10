  
Tanta gente e tante auto

Comitato all'attacco: traffico insostenibile a due passi dal ponte di Tiberio

In foto: il traffico di auto e pedoni sul Corso d'Augusto all'altezza di via Ducale
il traffico di auto e pedoni sul Corso d'Augusto all'altezza di via Ducale
di Redazione   
Mer 10 Dic 2025 08:35 ~ ultimo agg. 08:46
Il centro storico di Rimini in questi giorni è preso d'assalto da tante persone impegnate nello shopping natalizio o in una piacevole passeggiata tra luminarie, decorazioni e monumenti. Tra le mete preferite, il Ponte di Tiberio e il Borgo San Giuliano. Peccato però che resti il nodo dei veicoli proprio nell'ultimo tratto del Corso d'Augusto, quello a due passi da ponte e borgo. A sottolinearlo per l'ennesima volta è il Comitato Rione Clodio/via Ducale con un post corredato da foto decisamente esplicative. "Traffico bloccato, rischio incolumità per i passanti e una vera e propria camera a gas - si legge -. Qualunque Amministratore Pubblico con un minimo di buon senso si preoccuperebbe di cercare soluzioni alternative o almeno di mitigare il disagio provocato dal traffico in uno dei luoghi più suggestivi di Rimini, nonché in pieno centro storico, invece si persevera con questa mobilità insostenibile che è sotto gli occhi di tutti". Quella dei residenti di via Ducale è una battaglia che va avanti ormai da anni ma da parte del comune finora non si sono aperti spiragli. 

