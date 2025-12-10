Auto a fuoco in pieno centro. Dubbi sulla causa del rogo
E' ancora da stabilire la causa dell'incendio che nella serata di martedì ha distrutto due automobili, che erano parcheggiate in Vicolo Gioia a Rimini, a due passi dal Corso d'Augusto. L'allarme è stato lanciato da un passante che, attorno alle 22,30, ha notato una Fiat500L avvolta dalle fiamme. Il fuoco si è poi propagato alla vettura che era parcheggiata dietro, una Toyota Yaris. In seguito al calore del rogo sono scoppiati anche i vetri di una finestra al primo piano del palazzo attiguo, che ha subito anche danni da fumo alle pareti esterne. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio in poco meno di un'ora. E' intervenuta successivamente la Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Al momento non ci sono elementi per dire che l'incendio sia di natura dolosa. Il tutto è in fase di verifica.