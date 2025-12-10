  
Indietro
menu
menu

a due passi dal corso

Auto a fuoco in pieno centro. Dubbi sulla causa del rogo

In foto: le auto che hanno preso fuoco
le auto che hanno preso fuoco
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 10 Dic 2025 10:51 ~ ultimo agg. 11:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E' ancora da stabilire la causa dell'incendio che nella serata di martedì ha distrutto due automobili, che erano parcheggiate in Vicolo Gioia a Rimini, a due passi dal Corso d'Augusto. L'allarme è stato lanciato da un passante che, attorno alle 22,30, ha notato una Fiat500L avvolta dalle fiamme. Il fuoco si è poi propagato alla vettura che era parcheggiata dietro, una Toyota Yaris. In seguito al calore del rogo sono scoppiati anche i vetri di una finestra al primo piano del palazzo attiguo, che ha subito anche danni da fumo alle pareti esterne. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio in poco meno di un'ora. E' intervenuta successivamente la Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Al momento non ci sono elementi per dire che l'incendio sia di natura dolosa. Il tutto è in fase di verifica.

Altre notizie
Il manifesto della serata in ricordo di Lino Vici
Club Alpino Italiano - Rimini

Giovedì 11 dicembre una serata in memoria di Lino Vici
di Icaro Sport
Stefano Furlati di Oltremare con Rocco De Marco
Biodiversità e cultura marina

"Oltremare" collabora con la ricerca per il benessere dei delfini
di Redazione
il traffico di auto e pedoni sul Corso d'Augusto all'altezza di via Ducale
Tanta gente e tante auto

Comitato all'attacco: traffico insostenibile a due passi dal ponte di Tiberio
di Redazione
l'ospedale Infermi di Rimini
conferme importanti

Nella classifica Agenas degli ospedali, l'Infermi eccelle in due ambiti
di Redazione
Filippo Calzolari ospite di Calcio.Basket
Martedì alle 18 e alle 23

Calcio.Basket del 9 dicembre: ospiti Filippo Calzolari e Stefano Martinini
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO