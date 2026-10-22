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Una proposta di legge per salvare le edicole, diversificando attività

In foto: L’edicola di via IV Novembre mentre viene portata via (@Newsrimini.it)
L’edicola di via IV Novembre mentre viene portata via (@Newsrimini.it)
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Redazione
   
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Ha la prima firma del senatore Walter Verini la  proposta di legge presentata in Parlamento dal Pd per sostenere e rilanciare le edicole. Una proposta che trova il plauso di Emma Petitti, consigliera regionale del Partito Democratico e vice segretaria regionale: "Le edicole - afferma - stanno scomparendo dalle nostre città, dai quartieri, dalle periferie e dai piccoli centri. Intere comunità stanno perdendo la possibilità di acquistare un giornale vicino a casa. Non è soltanto la crisi di un'attività commerciale, ma un impoverimento della vita sociale, culturale e democratica dei nostri territori".

La proposta prevede agevolazioni fiscali e contributive, incentivi per la riqualificazione delle strutture, investimenti per la sicurezza e la possibilità di ampliare le attività commerciali e i servizi offerti. Le edicole potrebbero diventare anche sportelli di servizi pubblici, dove ottenere certificati, effettuare pagamenti e svolgere pratiche amministrative.

"È la direzione giusta. Dobbiamo aiutare gli edicolanti a diversificare le proprie attività, garantendo la sostenibilità economica delle imprese e mantenendo la loro funzione fondamentale di diffusione della stampa. Non possiamo assistere passivamente alla chiusura di un numero crescente di edicole. Sappiamo che esiste un problema di coperture finanziarie, ma non può diventare il pretesto per rinviare ancora. Se c'è una disponibilità trasversale in Parlamento, come sembra emergere, si trovi rapidamente un'intesa sulle risorse, anche prevedendo un finanziamento iniziale più contenuto da incrementare negli anni successivi. Mi interesserò in assemblea legislativa anche affinché il Parlamento approvi velocemente questa legge"

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