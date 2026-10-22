Arrampicata su corda
Il tree climbing per potare il grande platano di piazza Malatesta a Rimini
In foto: potatura "tree climbing" per il platano di piazza Malatesta
di Redazione
2 min
Un intervento spettacolare, ma soprattutto utile. Il grande platano di piazza Malatesta a Rimini è stato al centro di una potatura realizzata principalmente con la tecnica del tree climbing, l’arrampicata su corda che consente di operare direttamente all’interno della chioma, nel pieno rispetto della struttura e delle caratteristiche della pianta.
Per necessità logistiche, i tecnici sono intervenuti anche con l’ausilio di una Piattaforma Lavoro Elevabile con cui è stato possibile raggiungere in totale sicurezza i punti più esterni e delicati, riducendo le parti di chioma che più interferivano con gli edifici vicini.
Il tree climbing è una tecnica adottata ormai da tempo da Anthea (recentemente anche sui pini del Parco Giovanni Paolo II). Alla base di questa modalità - spiega l'azienda - c'è un principio fondamentale: potare correttamente non significa semplicemente tagliare i rami o sfoltire la chioma. Una potatura eseguita con attenzione e competenza permette di eliminare i rami secchi o compromessi, risolvere le interferenze con i fabbricati, prevenire potenziali situazioni di pericolo e preservare la struttura della pianta. Al contrario, interventi eccessivi o non appropriati possono indebolire gli alberi e comprometterne la salute nel tempo.
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