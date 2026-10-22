Coriano: 1,2 milioni di entrate in meno da multe. La minoranza chiede risposte

Un milione 220 mila euro in meno nel bilancio del comune di Coriano a causa delle minori entrate dalle multe stradali rispetto alle previsioni. Un'ammanco, segnalano i consiglieri di minoranza, che potrebbe essere dovuto ai problemi legati agli autovelox. "Da tempo - scrivono i consiglieri - chiediamo chiarimenti sulla situazione degli autovelox presenti nel nostro Comune. Lo abbiamo fatto più volte, anche attraverso interrogazioni ufficiali, per capire se fosse tutto in regola e quali problemi potessero nascere per le casse comunali. Le risposte del Sindaco sono sempre state rassicuranti. Nessun particolare problema, tutto sotto controllo. E oggi? Ecco la sorpresa: il Comune deve fare i conti con ben 1 milione e 220 mila euro di entrate da multe in meno rispetto a quanto previsto!". E per far fronte alle risorse in meno, attacca ancora la minoranza, "si utilizzano anche soldi messi da parte negli anni precedenti. Circa 251 mila euro di risorse disponibili vengono spostati per pagare bollette di luce e gas, anziché poter essere utilizzati per altre necessità del territorio". E come se non bastasse, aggiungono i consiglieri, "per il 2027 e il 2028 il Comune continua a prevedere circa 3 milioni di euro all'anno di entrate dalle multe. Ma se già quest'anno le previsioni sono state tagliate di oltre un milione, su quali certezze si basano quelle dei prossimi anni?". Dalla minoranza arriva l'invito al sindaco a chiarire se le cause delle minori entrate sono imputabili proprio agli autovelox. "Non siamo contrari ai controlli sulla velocità: la sicurezza delle strade viene prima di tutto. Ma un Comune non può pensare di far funzionare servizi e attività contando ogni anno su milioni di euro di multe senza mettere in conto i possibili imprevisti" concludono i consiglieri di minoranza invocando risposte e non rassicurazioni.