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Verso le amministrative

Alternative alle coalizioni. Rimini: sinistra, centro e destra scaldano i motori

In foto: gli ospiti di Fuori dall'Aula
gli ospiti di Fuori dall'Aula
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Redazione
   
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Parte da lontano la campagna elettorale delle liste "alternative" nel comune di Rimini. Quello che accomuna infatti i partiti dei tre ospiti della trasmissione Fuori dall'Aula (Icaro TV) è l'intenzione di non apparentarsi con le due principali coalizioni di centro destra e centro sinistra. Almeno al primo turno della tornata elettorale prevista per la primavera 2027. A confrontarsi: Savio Galvani, segretario di Rifondazione Comunista, che sta lavorando per far ripartire il progetto Rimini in Comune-Diritti a Sinistra; Raimondo Elli, ex coordinatore comunale di Forza Italia e ora tra i promotori di Rimini al Centro con altre forze moderate e liberali del territorio; Bruno Galli, già segretario provinciale della Lega e vicesindaco di Bellaria Igea Marina, entrato in Futuro Nazionale. 

Le posizioni in campo

https://www.icaroplay.it/programmi/verso-il-voto-parola-a-rimini-in-comune-rimini-al-centro-e-futuro-nazionale/

La puntata integrale

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/fuori-dallaula/fuori-dallaula-26-27-rimini-verso-il-voto-i-partiti-fuori-dallaula-fn-rimini-al-centro-prc/

 

 

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