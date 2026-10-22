Alternative alle coalizioni. Rimini: sinistra, centro e destra scaldano i motori

Parte da lontano la campagna elettorale delle liste "alternative" nel comune di Rimini. Quello che accomuna infatti i partiti dei tre ospiti della trasmissione Fuori dall'Aula (Icaro TV) è l'intenzione di non apparentarsi con le due principali coalizioni di centro destra e centro sinistra. Almeno al primo turno della tornata elettorale prevista per la primavera 2027. A confrontarsi: Savio Galvani, segretario di Rifondazione Comunista, che sta lavorando per far ripartire il progetto Rimini in Comune-Diritti a Sinistra; Raimondo Elli, ex coordinatore comunale di Forza Italia e ora tra i promotori di Rimini al Centro con altre forze moderate e liberali del territorio; Bruno Galli, già segretario provinciale della Lega e vicesindaco di Bellaria Igea Marina, entrato in Futuro Nazionale.

Le posizioni in campo

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La puntata integrale

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