Una piazza per Gaza. Presidio dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla

Si intitola "Una Piazza per Gaza" la nuova iniziativa promossa dall'Unione Sindacale di Base di Rimini per sabato 27 settembre alle 18.30 in Piazza Cavour.

Dopo l’attacco avvenuto in acque internazionali contro la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che porta aiuti a Gaza, anche Rimini si mobilita e USB lancia un presidio, che si unirà alle decine di iniziative analoghe che in tutta Italia stanno dando continuità alla mobilitazione per la Palestina.

"La piazza - dicono i promotori - sarà spazio di informazione, confronto e solidarietà, e vedrà la partecipazione di associazioni, collettivi, realtà sindacali e liberi cittadini. L’iniziativa rappresenta anche un passo di avvicinamento alla manifestazione nazionale di Roma, sabato 4 ottobre (Porta San Paolo, ore 14.30), che richiamerà decine di migliaia di persone da tutta Italia".