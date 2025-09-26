  
sabato 27 settembre

Una piazza per Gaza. Presidio dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla

In foto: anche a rimini manifestazione a sostegno della global sumud flottilla
anche a rimini manifestazione a sostegno della global sumud flottilla
di Redazione   
Ven 26 Set 2025 16:45 ~ ultimo agg. 16:51
Si intitola "Una Piazza per Gaza" la nuova iniziativa promossa dall'Unione Sindacale di Base di Rimini per sabato 27 settembre alle 18.30 in Piazza Cavour.

Dopo l’attacco avvenuto in acque internazionali contro la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che porta aiuti a Gaza, anche Rimini si mobilita e USB lancia un presidio, che si unirà alle decine di iniziative analoghe che in tutta Italia stanno dando continuità alla mobilitazione per la Palestina.

"La piazza - dicono i promotori - sarà spazio di informazione, confronto e solidarietà, e vedrà la partecipazione di associazioni, collettivi, realtà sindacali e liberi cittadini. L’iniziativa rappresenta anche un passo di avvicinamento alla manifestazione nazionale di Roma, sabato 4 ottobre (Porta San Paolo, ore 14.30), che richiamerà decine di migliaia di persone da tutta Italia".

