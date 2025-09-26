Morto il 29enne coinvolto domenica in un grave incidente a Coriano

E’ morto nella notte Federico Morvillo, il 29enne originario di Trarivi di Montescudo rimasto coinvolto domenica pomeriggio in un grave incidente in via del Colle a Ospedaletto di Coriano.

Il giovane, a bordo della sua moto Honda, si era scontrato violentemente con un’auto sfondando la portiera del veicolo e finendo poi a diversi metri di distanza. Trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena in condizioni critiche, ha lottato per cinque giorni tra la vita e la morte ma le ferite sono risultate troppo gravi. Donati gli organi. Morvillo lavorava in una azienda sammarinese.

Questa sera (venerdì) alle 20.30 ci sarà la veglia nella chiesa di Trarivi.

Intanto la procura ha aperto un’inchiesta per chiarire l’accaduto. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale.