via Turchetta e dintorni

Stop al parcheggio selvaggio in zona fiera. Al TTG debuttano gli steward

In foto: San Martino in Riparotta
San Martino in Riparotta
di Redazione   
Ven 26 Set 2025 17:47 ~ ultimo agg. 18:04
Da quando è stata inaugurata la nuova fiera a Rimini nord, i residenti di via Turchetta hanno patito il problema del traffico e del parcheggio selvaggio di chi cerca di evitare il parcheggio a pagamento, problema che ha coinvolto in buona parte anche via Teodorico e via San Martino in Riparotta

A partire dal TTG di ottobre e da Ecomondo a novembre agli ingressi di queste strade ci saranno delle transenne presidiate da steward della fiera con il compito di far accedere solo i residenti, chi deve raggiungere le attività economiche e artigianali dell'area e i mezzi di soccorso. Le due grandi fiere autunnali serviranno come sperimentazione con l'obiettivo di estendere la soluzione poi alle altre fiere di grande afflusso, sempre con la Polizia Locale a presidiare l'area intorno alla fiera. 

"Col sindaco abbiamo ascoltato le rimostranze dei residenti e abbiamo avviato un ragionamento che ha coinvolto la fiera e la Polizia Locale", spiega l'assessore comunale alla Mobilità Mattia Morolli. 

