Lutto nella comunità sacerdotale. E' morto don Luigi Sarti, prete "colonnello"

Lutto nelle comunità sacerdotale riminese. E' morto nel pomeriggio di venerdì Don Luigi Sarti, aveva 95 anni. Il funerale sarà presieduto dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, lunedì 29 settembre alle 15 nella chiesa della Colonnella, dove domenica alle 20,30 si terrà la veglia di preghiera. Era molto stimato e apprezzato per il suo carisma dai confratelli preti. A ricordarlo, con grande affetto, don Concetto Reveruzzi, il parroco della Colonnella, zona pastorale in cui don Luigi, cappellano militare (era anche stato nominato colonnello), ha svolto servizio per lunghi anni. I due sacerdoti da 10 anni vivevano insieme.

"Don Luigi, grazie per il tuo esempio di cristiano, di sacerdote e di uomo - scrive don Concetto - Fin dai tempi del primo parroco Don Fausto Zannoni, passando per i successori (Don Andrea Turchini, Don Antonio Moro, Don Fabrizio Uraldi e con tutti i seminaristi e sacerdoti che si sono affiancati) sei stato sempre al servizio, disponibile per qualsiasi impegno, ma soprattutto grazie perché con il tuo spirito saggio, corretto e autentico, hai saputo donare un amore bello e profondo alla Chiesa. Grazie per il tuo amore a Maria: l’hai pregata e onorata tante volte in questa Chiesa. Grazie per il tuo amore alla Confessione, per la tua disponibilità all’ascolto, all’accoglienza, che dava Speranza".

"Grazie Perché, hai testimoniato anche il buono della vita militare, tu sei stato un colonnello(!): il tuo portamento, la tua discrezione, il tuo senso di responsabilità e di obbedienza, il rispetto dell’autorità ma anche l’attenzione ai fragili e ai malati!