Una novena per Maria. Il vescovo invita i giovani alla preghiera per la Pace
In foto: il vescovo Anselmi
Sab 22 Nov 2025
Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi rinnova l'invito ai giovani a pregare per la pace, nelle tante situazioni di guerra che stanno martoriando diversi paesi, con una iniziativa specifica: una novena di preghiera dell' Immacolata per la Pace che si concluda l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, alle 15.
30 con l'omaggio alla Madonna in piazza Cavour.
