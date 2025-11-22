  
Indietro
menu
menu

In vista dell'Immacolata

Una novena per Maria. Il vescovo invita i giovani alla preghiera per la Pace

In foto: il vescovo Anselmi
il vescovo Anselmi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 22 Nov 2025 17:33 ~ ultimo agg. 17:42
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi rinnova l'invito ai giovani a pregare per la pace, nelle tante situazioni di guerra che stanno martoriando diversi paesi, con una iniziativa specifica: una novena di preghiera dell' Immacolata per la Pace che si concluda l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, alle 15.

https://www.icaroplay.it/programmi/una-novena-per-maria-il-vescovo-invita-i-giovani-alla-preghiera-per-la-pace/

30 con l'omaggio alla Madonna in piazza Cavour.

Altre notizie
I Nodi Territoriali di Rimini premiati a Roma
Riconoscimenti nazionali

Premiati a Roma i "Nodi Territoriali di Salute" di Rimini
di Redazione
repertorio
giovani, idee e futuro

Rimini4Talent. Un incontro per studenti, professionisti e aspiranti imprenditori
di Redazione
una pattuglia
Nucleo Ispettorato del Lavoro

Lavoro nero e irregolarità sulla sicurezza. Sospese due attività dai Carabinieri
di Redazione
l'allevamento
interrogazione alla giunta

Polo avicolo di Maiolo. Marcello (FdI): Regione verifichi rispetto del PAUR
di Redazione
Archivio Biblioteca Gambalunga
la signora della canzone

Dai concerti nella Riviera ruggente fino al 2012. Rimini ricorda Ornella Vanoni
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO