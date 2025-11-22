  
Riconoscimenti nazionali

Premiati a Roma i "Nodi Territoriali di Salute" di Rimini

In foto: I Nodi Territoriali di Rimini premiati a Roma
I Nodi Territoriali di Rimini premiati a Roma
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 22 Nov 2025 17:03 ~ ultimo agg. 17:18
Prestigioso riconoscimento nazionale ottenuto dal  progetto riminese “Nodi Territoriali di Salute” presentato all'Ara Pacis dalla dott.ssa Catia Benelli dell'Ausl della Romagna nell’ambito del convegno “La professione che serve”, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali. Il progetto ha ricevuto il Premio dedicato ai 25 anni della Legge 328/2000, la riforma che ha segnato una svolta nel welfare italiano. I “Nodi Territoriali di Salute” rappresentano un modello innovativo che integra il settore sociale, sanitario ed educativo nei luoghi di vita delle persone. Le dodici microzone, le équipe di medici e professionisti e una cabina di regia comune riescono infatti a fare da trait d'union a questo progetto che ha permesso di costruire un sistema di prossimità capace di affrontare fragilità complesse quali cronicità, solitudine, disuguaglianze, con risposte coordinate e radicate nel territorio.
“ Questo premio –  commentano l’assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, e il Direttore del Distretto di Rimini dell’Ausl RomagnaMirco Tamagnini - non celebra solo un progetto, ma indica e conferma una direzione: quella di un welfare di prossimità che crea comunità. È un riconoscimento che rafforza il lavoro quotidiano delle nostre équipe e che trova sostegno nelle istituzioni locali e professionali, dando anche il giusto riconoscimento alle tante professioniste e ai tanti professionisti di livello che lo rendono possibile quotidianamente ”.
