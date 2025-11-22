Lavoro nero e irregolarità sulla sicurezza. Sospese due attività dai Carabinieri

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Rimini hanno intensificato i controlli nel settore dei pubblici esercizi e degli autolavaggi per verificare la regolare occupazione dei lavoratori e alla tutela delle condizioni di lavoro.

Nelle ultime settimane, a seguito dei controlli effettuati in provincia, sono state individuate tre imprese irregolari. Nei confronti di due ditte, un kebab e un autolavaggio, è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, rispettivamente per gravi violazioni in materia di sicurezza e per impiego di lavoratori “in nero”.

I controlli hanno portato alla luce la presenza di due lavoratori “in nero” impiegati nell’autolavaggio e diverse violazioni relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui la mancanza di documentazione inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, locali non idonei e privi dei requisiti di igiene. Complessivamente sono state elevate sanzioni e ammende per oltre 75.000 euro.