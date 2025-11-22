  
Indietro
menu
menu

Nucleo Ispettorato del Lavoro

Lavoro nero e irregolarità sulla sicurezza. Sospese due attività dai Carabinieri

In foto: una pattuglia
una pattuglia
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 22 Nov 2025 15:42 ~ ultimo agg. 16:00
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Rimini hanno intensificato i controlli nel settore dei pubblici esercizi e degli autolavaggi per verificare la regolare occupazione dei lavoratori e alla tutela delle condizioni di lavoro.
Nelle ultime settimane, a seguito dei controlli effettuati in provincia, sono state individuate tre imprese irregolari. Nei confronti di due ditte, un kebab e un autolavaggio, è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, rispettivamente per gravi violazioni in materia di sicurezza e per impiego di lavoratori “in nero”.

I controlli hanno portato alla luce la presenza di due lavoratori “in nero” impiegati nell’autolavaggio e diverse violazioni relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui la mancanza di documentazione inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, locali non idonei e privi dei requisiti di igiene. Complessivamente sono state elevate sanzioni e ammende per oltre 75.000 euro.

Altre notizie
l'allevamento
interrogazione alla giunta

Polo avicolo di Maiolo. Marcello (FdI): Regione verifichi rispetto del PAUR
di Redazione
Archivio Biblioteca Gambalunga
la signora della canzone

Dai concerti nella Riviera ruggente fino al 2012. Rimini ricorda Ornella Vanoni
di Redazione
FOTO
il distaccamento di Cattolica
impianto climatizzazione rotto

Distaccamento di Cattolica senza riscaldamento. La denuncia dei Vigili del Fuoco
di Redazione
la curva del fattore a Riccione
no alle delegittimazioni

Curva del Fattore: incidenti mortali azzerati. Il Comune contro i 'no controlli'
di Redazione
il mare oggi a Rimini (@newsrimini)
miglioramento in serata

Il maltempo si fa sentire. Mare in burrasca e colline imbiancate
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO