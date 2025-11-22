  
giovani, idee e futuro

Rimini4Talent. Un incontro per studenti, professionisti e aspiranti imprenditori

di Redazione   
Sab 22 Nov 2025 16:04 ~ ultimo agg. 16:15
Tempo di lettura 2 min
Uni.Rimini Spa, in collaborazione con l’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, promuove un incontro dedicato ai giovani del territorio nell’ambito del progetto Rimini4Talent, progetto del Comune di Rimini finanziata dalla Regione Emilia-Romagna

L’evento, gratuito e con iscrizione obbligatoria, si terrà il 25 novembre alle ore 11.00 nella sede  di Uni.Rimini in piazza Malatesta 30 e si rivolge a studenti universitari, neolaureati, giovani professionisti e aspiranti imprenditori.
“Rimini4Talent” è un progetto strategico per rendere Rimini una città sempre più attrattiva per studenti, giovani professionisti e lavoratori altamente specializzati, favorendo il loro inserimento nel tessuto sociale, economico e culturale.

Saranno presenti Lorenzo Succi, Direttore di Uni.Rimini Spa che presenterà il progetto Rimini4Talent e il prof. Leonardo Tagliente, Vice Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, per l’illustrazione della nuova edizione della Business Plan Competition.

A seguire le testimonianze dei giovani che hanno dato vita alle startup partecipanti al progetto.  Tra questi, Matilda Banchetti Project Manager di Mariscadoras – Blueat, una start-up riminese tutta al femminile fondata nel 2021 da cinque amiche, tutte con competenze diverse ma complementari: dalla biologia marina, all’antropologia ambientale, passando per l’ingegneria gestionale e le arti culinarie; Nicola Simoncelli di Ludotechnic, startup ravennate che si è specializzata in banchi scolastici interattivi progettati per la didattica ibrida. Infine, Matteo Curcio – BathBact, startup sammarinese che propone un progetto di biotecnologia innovativo con l’obiettivo di rivoluzionare i bagni chimici e renderli bagni biologici a basso impatto ambientale.

Al termine si terrà uno spazio di confronto con i giovani partecipanti e il network finale per motivare e favorire l’avvio di nuovi progetti di giovani imprenditori sul territorio riminese. 

Per iscrizioni inviare una mail a: talenti@comune.rimini.it o telefonando al mumero: 0541/21847

la locandina

 

 

