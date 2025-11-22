Dai concerti nella Riviera ruggente fino al 2012. Rimini ricorda Ornella Vanoni

Quello tra Rimini e Ornella Vanoni, protagonista della musica italiana scomparsa a 91 anni, era un legame di lunga data a partire dai concerti nei locali storici degli anni '60. Un legame testimoniato dalle foto trasmesse dalla Biblioteca Gambalunga, dall'evento organizzato da Omnia nel '66 al teatro Novelli ai concerti più recenti.

Scrive su Facebook il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Con la sua eleganza, la sua ironia e soprattutto con la sua voce inconfondibile Ornella Vanoni è stata una protagonista della musica italiana degli ultimi settant'anni. Un percorso artistico unico che ha intrecciato la storia di Rimini sin dagli anni Sessanta, epoca scintillante nella quale la Riviera rappresentava la tappa imprescindibile di tutti i divi della musica italiana e internazionale.