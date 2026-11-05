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questa sera alle 20.20

Un riminese straordinario tra aria e terra. IcaroTeche racconta Bruno Militi

In foto: dall'archivio di Leonardo Militi
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Redazione
   
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Questa sera la trasmissione "IcaroTeche Talk" in onda alle 20.20 su IcaroTV racconta la storia di un riminese straordinario: Bruno Militi: inventore, progettista, pilota, il primo in Italia a progettare, costruire e collaudare un velivolo a motore interamente fatto in casa. Ma anche artista, insegnante e tanto altro.

A raccontarlo in studio è il figlio Leonardo. Il 2027 segnerà il centenario della nascita di Bruno Militi e i 60 anni dello storico volo con il suo idroaliante davanti alla spiaggia di Viserbella, una delle tante imprese che lo hanno consegnato alla storia. 

Leonardo Militi in studio

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