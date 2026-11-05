Un riminese straordinario tra aria e terra. IcaroTeche racconta Bruno Militi

Questa sera la trasmissione "IcaroTeche Talk" in onda alle 20.20 su IcaroTV racconta la storia di un riminese straordinario: Bruno Militi: inventore, progettista, pilota, il primo in Italia a progettare, costruire e collaudare un velivolo a motore interamente fatto in casa. Ma anche artista, insegnante e tanto altro.

A raccontarlo in studio è il figlio Leonardo. Il 2027 segnerà il centenario della nascita di Bruno Militi e i 60 anni dello storico volo con il suo idroaliante davanti alla spiaggia di Viserbella, una delle tante imprese che lo hanno consegnato alla storia.