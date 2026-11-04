E poi l'ampliamento fiera
Che fine fa la plastica differenziata a Rimini? Se ne parla a Fuori dall'Aula
In foto: che fine fa la plastica e l'ampliamento della Fiera a Fuori dall'Aula
di Redazione
1 min
Nella settimana di Ecomondo, l'ambiente protagonista della prima parte della nuova puntata della trasmissione Fuori dall'Aula su Icaro TV. Si parte infatti con un focus sulla crisi della filiera della plastica che, anche nel riminese, sembra avere un impatto importante
Spazio poi al progetto per l'ampliamento del quartiere fieristico con le voci pro (il presidente di CNA Marco Polazzi) e contro (l'Osservatorio Ampliamento Fiera). In chiusura la viabilità con la situazione "senza alternative" di via Ducale raccontata dal portavoce del comitato Massimo Manduchi.
Appuntamento alle 20.20 su Icaro TV (canale 18)
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