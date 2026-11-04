Piazza Marvelli. La Giunta approva la spesa definitiva: il costo è raddoppiato

Il costo di piazza Marvelli, la nuova area riqualificata che sorgerà sopra il parcheggio interrato aperto lo scorso luglio, sarà di 12,2 milioni di euro. L'aggiornamento del costo è sancito da una delibera della Giunta comunale dello scorso 27 ottobre. Il costo stimato all'epoca dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, oltre due anni fa, era di 5,6 milioni.

Successivi approfondimenti progettuali e la risoluzione delle interferenze emerse durante la fase di realizzazione hanno poi reso necessario un primo aggiornamento del costo a 7,2 milioni. Prescrizioni, pareri ed esiti emersi durante la Conferenza dei Servizi e la necessità di risolvere interferenze tecniche hanno richiesto modifiche progettuali e opere aggiuntive con conseguente aumento quantitativo e qualitativo delle lavorazioni rispetto al progetto originario. E l'approvazione dell'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 2026 della Regione Emilia-Romagna (Delibera di Giunta Regionale n. 2231) ha costretto a riallineare i prezzi unitari di progetto alle reali condizioni di mercato, caratterizzate dal rincaro delle materie prime e dei costi di lavorazione. La variazione di bilancio che garantiva la copertura di ulteriori cinque milioni da risorse comunali è stata approvata in Consiglio lo scorso luglio.

L'obiettivo è di potere avere la piazza, che rientra nel contesto del parco del Mare, per l'estate 2027.