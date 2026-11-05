Rimini celebra la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Mercoledì 4 novembre a Rimini è stata celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. In piazza Cavour c'è stato il raduno delle autorità, delle Forze Armate e delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma. A seguire, gli onori e la rassegna dello schieramento in armi, seguiti dall’alzabandiera, dalla deposizione di una corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti di tutte le guerre e dalla lettura dei messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale d’esercito Luciano Portolano. Sotto la pioggia, la manifestazione si è poi spostata in piazza Ferrari, dove è stata deposta una corona d’alloro al monumento commemorativo dei Caduti di tutte le Guerre. Nella chiesa di San Francesco Saverio (Suffragio), infine, è stata celebrata la Santa Messa, presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi.