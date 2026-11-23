Promuovere la consapevolezza della malattia, incentivare l’attività fisica adattata e rafforzare la rete di sostegno sociale, sensibilizzando l’intera comunità: sabato 28 novembre anche Riccione celebra la Giornata nazionale Parkinson – Parkinson Day 2026 con l’iniziativa “Un passo per il Parkinson”, promossa dall’associazione Parkinson in Rete Odv e patrocinata dal Comune di Riccione.

Il programma: ore 10:15 ritrovo nella piazza della Stazione (piazzale Luigi Cadorna).

Alle 10:30 partirà la “Passeggiata insieme” verso piazzale Ceccarini, un momento di movimento e condivisione aperto a tutta la cittadinanza – in particolare alle persone con Parkinson e ai loro caregiver – guidato da Giulia Poggioli, istruttrice Afa (Attività fisica adattata).

Alle ore 10:45 in piazzale Ceccarini, colazione offerta ai partecipanti presso il Bar Adler.

Alle attività della giornata prenderà parte anche Marina Zoffoli, assessora ai Servizi sociali e alla persona. La camminata sarà un’occasione preziosa per fare rete e vivere la comunità, condividendo momenti di ascolto sulle sfide quotidiane legate alla patologia e sull’importanza del supporto nel percorso di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La mattinata proseguirà al Palazzo del Turismo con l’incontro pubblico dedicato al tema “L’importanza dell’attività fisica nel percorso di benessere e riabilitazione nella malattia di Parkinson”.

Dopo l’introduzione di Claudia Giacobbi, presidente dell’associazione Parkinson in Rete Odv, interverranno Claudio Callegarini, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, e l’istruttrice Giulia Poggioli.

Muoversi insieme, condividere esperienze e informarsi: è questo il messaggio al centro della giornata, nella consapevolezza che con il Parkinson la partecipazione e il movimento fanno davvero la differenza.

L’iniziativa “Un passo per il Parkinson” è promossa dall’associazione Parkinson in Rete Odv in collaborazione con la Fondazione Limpe per il Parkinson Ets e la società cooperativa sociale Il Gesto.