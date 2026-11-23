Torna d'attualità il tema della sosta gratuita durante il periodo natalizio. A poco meno di due settimane dall'inizio delle festività, il Comitato Rimini Sud — che riunisce i quartieri di Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Miramare — rinnova all'Amministrazione comunale la richiesta di sospendere il pagamento dei parcheggi sulle strisce blu in tutto il territorio cittadino dal 6 dicembre al 6 gennaio 2027. Una proposta già avanzata nel novembre dello scorso anno ma rimasta allora lettera morta. "Ci auguriamo che quest’anno il Comune non nasconda nuovamente la testa sotto la sabbia", attaccano dal Comitato, sottolineando l'urgenza di misure concrete a sostegno di un tessuto commerciale in forte sofferenza. Secondo i rappresentanti dei quartieri sud, la crisi non colpisce infatti solo il centro storico ma anche i negozi di vicinato delle periferie, penalizzati inoltre dalla progressiva riduzione dei posti auto. "Non basta organizzare eventi per richiamare visitatori se poi non si agevolano gli acquisti nei negozi", spiegano dal Comitato, definendo la gratuità della sosta un segnale semplice e immediato per aiutare commercianti e famiglie. Nel mirino finisce anche la disparità di trattamento tra il cuore della città e le aree più decentrate, a partire dall'assenza di luminarie natalizie in molte zone del forese. "Il Natale non può essere soltanto quello del centro storico", conclude la nota. L'auspicio del Comitato è che Palazzo Garampi fornisca una risposta tempestiva, così da rendere operativa la misura già a partire dal ponte dell'Immacolata.