Centotrentatré donne prese in carico nell’ultimo anno, 239 negli ultimi due. È la fotografia dell’emergenza violenza di genere nel Distretto socio-sanitario di Riccione, che risponde con una rete capillare di ascolto, protezione e accompagnamento all’autonomia. I dati arrivano dal report annuale del centro antiviolenza “Chiama Chiama”.

In dodici mesi 107 nuovi accessi e 26 donne che stanno proseguendo il percorso di uscita dalla violenza già avviato. I numeri raccolti tra settembre 2025 e agosto 2026 dal Centro antiviolenza "Chiama Chiama" raccontano un fenomeno trasversale e sommerso, fatto soprattutto di abusi psicologici e fisici, spesso intrecciati a violenze economiche e sessuali.

A chiedere supporto sono in prevalenza donne italiane – oltre l’82 per cento – e nella maggior parte dei casi madri con figli minori. Colpisce il dato anagrafico: la fascia più rappresentata è quella tra i 50 e i 59 anni, che supera il 28 per cento, mentre le giovani tra i 18 e i 29 anni si fermano al 15.

Un dato su tutti conferma l’importanza della rete territoriale: oltre 9 donne su 10 hanno contattato gli sportelli direttamente, e nel 32 per cento dei casi decisivo è stato il passaparola. Oltre alla sede principale di Cattolica e ai sette sportelli attivi nei comuni del distretto – tra cui il presidio di Riccione al Centro di quartiere Fontanelle – la rete conta sulle case rifugio "Artemisia" e "Nadia Murad" per la messa in sicurezza immediata di madri e bambini.

Dichiarazione della Sindaca Daniela Angelini: “Questi dati raccontano come la forza di parlare e mettere in luce la violenza possa spezzare la morsa della paura e trasformare una voce, seppur flebile, in una richiesta d’aiuto coraggiosa e ascoltata – ha sottolineato la sindaca e presidente del Comitato del Distretto di Riccione. Dietro ciascuna di queste donne e dei loro figli c’è una scelta di grande coraggio, ma c’è anche il lavoro quotidiano di una comunità che si prende cura dei più fragili. La presenza capillare degli otto sportelli, la sinergia con le forze dell’ordine, l’Ausl, le associazioni e il terzo settore ci permettono di non limitarci all’emergenza, ma di accompagnare le donne in un vero percorso di rinascita”.

Oltre alla sede principale di Cattolica, sul territorio sono attivi sette sportelli d’ascolto e orientamento e il numero 335 7661501 che, insieme al numero verde nazionale 1522, risponde alle richieste d’aiuto.

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Il comunicato:

Nell’ultimo anno sono state 133 le donne prese in carico dal centro antiviolenza del Distretto socio-sanitario di Riccione. Tra queste, sono stati 107 i casi di primo accesso ai servizi, mentre 26 sono le donne che hanno proseguito il percorso iniziato già tempo prima. In due anni il Centro ha preso in carico 239 donne. Tra i maltrattamenti maggiormente denunciati, quelli psicologici e fisici.

È questa la fotografia che ci restituisce il report dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza tra settembre 2025 e agosto 2026. Il quadro che emerge mette in luce un’emergenza cui il Distretto di Riccione risponde con una rete di servizi diffusa su tutto il territorio formata da operatrici, professioniste psicologhe ed esperte legali per sostenere, informare e accogliere le donne vittime di violenza in percorsi di autonomia e di messa in sicurezza. Tra i servizi diffusi, al centro antiviolenza “Chiama Chiama” con sede a Cattolica, affiancato da altri sette presidi distrettuali a Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio, ci sono la casa rifugio “Artemisia” e la casa emergenze “Nadia Murad” per ospitare donne e minori che necessitano di uno spazio di protezione sicuro.

Le 133 donne, che nell’ultimo anno hanno trovato ascolto e supporto presso il Centro antiviolenza del distretto, restituiscono l’identikit di un fenomeno trasversale: a chiedere aiuto sono soprattutto donne mature – oltre il 28 per cento ha tra i 50 e i 59 anni – mentre la quota scende progressivamente nelle fasce più giovani, attestandosi a circa il 15 per cento tra i 18 e i 29 anni. Si tratta in netta prevalenza di cittadine italiane (oltre l’82 per cento), mentre il 18 per cento è di origine straniera. La maggior parte delle utenti sono madri con figli minorenni. Le storie raccolte raccontano quasi sempre violenze stratificate e multiple, dove gli abusi psicologici e fisici rappresentano le forme più frequenti, spesso intrecciate a violenze economiche e sessuali.

Per queste donne, gli sportelli territoriali rappresentano un punto di riferimento concreto, offrendo non solo ascolto e sostegno psicologico, ma anche tutela legale – utile per affrontare denunce, separazioni e affidamenti – oltre a percorsi di orientamento lavorativo, supporto alla genitorialità e, nei casi più urgenti, la messa in sicurezza immediata delle madri e dei loro bambini.

Nell’ultimo anno la maggior parte delle donne (oltre il 91 per cento) è entrata in contatto con il centro antiviolenza tramite richiesta diretta, mentre circa l’8 per cento degli accessi è avvenuto attraverso il Pronto intervento sociale e gli altri servizi territoriali. Un dato significativo se confrontato anche con quello che rappresenta il canale attraverso cui le donne hanno conosciuto i servizi del centro antiviolenza. Grazie al passaparola, il 32 per cento delle donne si è rivolto agli sportelli distrettuali, mentre circa il 15 per cento è stato indirizzato dalle forze dell’ordine.



Il Centro antiviolenza Chiama Chiama

Il centro antiviolenza del Distretto di Riccione, realizzato in co-progettazione con l’associazione MondoDonna, opera attraverso la sede principale di Cattolica (piazza Repubblica, 15) e sette sportelli decentrati nei comuni di Riccione (dove è presente presso il Centro di quartiere Fontanelle in viale Sicilia), Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente e San Giovanni in Marignano.

Gli sportelli sono operativi previo appuntamento, mentre la sede di Cattolica è aperta il lunedì e martedì dalle 9:30 alle 17:30, il mercoledì dalle 9:30 alle 15:30, il giovedì dalle 9:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 9:30 alle 13:30. Il Centro antiviolenza distrettuale garantisce comunque la reperibilità telefonica h24 al numero 335 7661501. Le informazioni sono inoltre reperibili sul sito www.centroantiviolenza.org

