Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Rimini ha approvato (22 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario) la revisione del regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale in locazione a canone calmierato (ERS), già condivisa dalla prima e dalla quarta Commissione consiliare. L'obiettivo è adeguare i criteri ai cambiamenti sociali e ai bisogni di chi fatica a trovare casa sul libero mercato. Tra le novità, la riserva del 10% degli alloggi disponibili a ogni aggiornamento semestrale ai nuclei di cui fanno parte forze dell'ordine, operatori sanitari e personale docente, quota che sale al 20% se il patrimonio sarà ampliato. Maggiore attenzione alla disabilità, con il punteggio per le situazioni più gravi che passa da 3.000 a 5.000 punti, un valore proporzionato per le invalidità tra il 67% e il 99% e la graduatoria speciale aperta anche a chi utilizza ausili permanenti diversi dalla carrozzina. U

Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri del Gruppo Misto Andrea Pari e Luca De Sio. "Nel nuovo regolamento - scrivono - il Comune mantiene il criterio dell’anzianità residenziale ed amplia le categorie dei disabili beneficiari. Ma soprattutto questo regolamento recepisce la delibera approvata oltre un anno fa, su una nostra iniziativa presentata poi a firma di tutti i capigruppo. Una proposta che impegnava il Comune, oltre che alla realizzazione di nuove residenze sociali, anche a destinare una quota delle stesse (10% per quelle esistenti e 20% per quelle di nuova realizzazione) a determinate categorie definite strategiche, che individuammo nel personale docente, infermieristico e della Polizia (allargata ieri ai Vigili del fuoco su emendamento del Consigliere Brunori). In futuro, ci potranno essere correttivi ed ampliamenti, ma questo è un punto di inizio fondamentale; nonostante il contesto nazionale e locale drammatico sul tema casa. Come abbiamo avuto modo di dire in seduta di Consiglio, questo neo costituito diritto è un segnale forse piccolo ma non meno importante per dire un grazie concreto a queste persone che, nel loro quotidiano spesso non facile, contribuiscono fattivamente al bene della comunità riminese".

Sull'approvazione arriva anche il commento dei consiglieri Stefano Brunori e Gloria Lisi della Lista Lisi. "Una delibera come tante altre - scrivono - se non fosse stato per due emendamenti proposto dal consigliere Brunori che facendo rilevare la mancanza di inserimento nella delibera di alcune categorie (vigili del fuoco e polizia locale) ha pensato di proporre due emendamenti. Già il fatto che nessuno della maggioranza abbia preso carta e penna e si sia degnato di presentare gli emendamenti è sintomatico di quanto forse leggano le delibere ma il punto sta nella votazione. Prima sull'emendamento per inserire i vigili del fuoco il PD vota contro (totalmente abituati a dire sempre NO) ma poi presi da imbarazzo cambiano il voto tutti insieme su input dell'assessore."

"Sul secondo emendamento per allargare la sfera dei beneficiari - proseguono - anche agli appartamenti alla polizia locale si è consumato il "teatrino della politica" davanti al comandante della polizia, Mazzotti e all'assessore Magrini, è stato espresso un voto negativo contro i loro stessi dipendenti. Ora ci chiediamo davvero se questi consiglieri leggano le delibere e se facciano ragionamenti seri quando si esprimono visto un tira e molla su due emendamenti che sembrava da scene del peggior film comico mai visto."