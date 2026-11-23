entro gennaio 2027
Un nuovo dehors per la Scuola dell'infanzia Cenerentola di Verucchio
In foto: dehors scuola verucchio
di Redazione
1 min
Entro gennaio 2027, il giardino della Scuola dell'infanzia Cenerentola sarà dotato di un nuovo dehor progettato per ampliare gli ambienti a disposizione dei bambini e migliorare la funzionalità degli spazi scolastici.
L'intervento prevede l'installazione di una struttura in alluminio verniciato delle dimensioni di 9,50 x 5,00 metri, equipaggiata con una copertura retrattile in PVC e vetrate panoramiche impacchettabili. Grazie a queste caratteristiche, il nuovo spazio potrà adattarsi alle diverse condizioni climatiche durante tutto l'anno: resterà infatti protetto e riparato nei mesi più freddi, mentre nella bella stagione potrà essere completamente aperto per sfruttare al meglio il contesto esterno del giardino.
L'investimento è di 29 mila euro + IVA.
L'obiettivo dell'opera è offrire ai piccoli alunni un ambiente aggiuntivo e versatile, adatto sia alle attività didattiche sia ai momenti ricreativi, aumentando la fruibilità complessiva della struttura scolastica in ogni stagione.
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