tratto chiuso da febbraio
Frana sulla Strada Provinciale 35 a San Clemente. Al via i lavori
In foto: il tratto franato della Sp 35
di Redazione
1 min
Consegnati ufficialmente i lavori per la sistemazione della frana sulla Strada Provinciale 35bis, al Km 1+300, nel Comune di San Clemente. Da inizio febbraio, quando si è verificato il dissesto, il tratto è stato totalmente chiuso con ordinanza comunale. Il progetto di sistemazione è stato redatto dal Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Rimini, con il supporto di professionisti esterni. Il costo, interamente a carico della Provincia, è di 400 mila euro. I lavori dureranno circa 120 giorni.
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