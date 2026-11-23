Consegnati ufficialmente i lavori per la sistemazione della frana sulla Strada Provinciale 35bis, al Km 1+300, nel Comune di San Clemente. Da inizio febbraio, quando si è verificato il dissesto, il tratto è stato totalmente chiuso con ordinanza comunale. Il progetto di sistemazione è stato redatto dal Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Rimini, con il supporto di professionisti esterni. Il costo, interamente a carico della Provincia, è di 400 mila euro. I lavori dureranno circa 120 giorni.