Un nuovo incidente sulla Statale 16 torna a riaccendere il dibattito sulla tenuta della viabilità riminese e sulla vulnerabilità del centro storico. A sollevare il caso è il Comitato Residenti Rione Clodio, che in una nota interviene dopo quanto accaduto sabato mattina in direzione nord, all'altezza dell'OBI.

A seguito del sinistro e della chiusura temporanea della carreggiata per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia, il flusso veicolare è stato deviato sulla via Marecchiese verso il centro, riversandosi lungo viale Valturio, Circonvallazione Occidentale, il primo tratto di corso d'Augusto, via Ducale, via Clodia e via Bastioni Settentrionali fino alla rotonda Lubich. Una deviazione che, secondo il Comitato, ha mandato in tilt la circolazione cittadina per ore, costringendo migliaia di auto ad attraversare il cuore della città lungo un percorso tortuoso.

"Non si tratta di un episodio isolato: è il terzo incidente in pochi anni che costringe il centro storico a sopportare per ore il traffico della SS16", sottolineano i residenti, ricordando anche i disagi registrati durante l'alluvione del maggio 2023, quando la chiusura del ponte sulla Statale paralizzò la viabilità urbana per due giorni consecutivi. Un rischio che il gruppo civico aveva già segnalato nel gennaio 2024 con un video-denuncia, ipotizzando le conseguenze ben più gravi di un eventuale danneggiamento strutturale al ponte sul Marecchia, che potrebbe dirottare il traffico in centro per mesi.

Nel mirino del Comitato finiscono nuovamente l'Amministrazione comunale e il sindaco Jamil Sadegholvaad, accusati di "inerzia" nella pianificazione di infrastrutture alternative – come un nuovo ponte o un tunnel – ritenute indispensabili soprattutto in concomitanza con i grandi eventi fieristici.

Dura anche la critica sulla gestione delle risorse pubbliche. "Leggiamo che per la realizzazione del ponte sul deviatore Marecchia, destinato al collegamento del Metromare dalla stazione ferroviaria alla Fiera, il budget inizialmente previsto di 53 milioni di euro è aumentato di ulteriori 10 milioni, proprio perché il progetto originario non avrebbe tenuto adeguatamente conto degli eventi alluvionali straordinari" scrive il comitato ricordando anche i 12 milioni destinati alla terrazza panoramica sopra il parcheggio Marvelli, giudicata un'opera "prevalentemente estetica".

"Mentre si investono ingenti risorse in opere di cui si può discutere l'effettiva necessità, la viabilità cittadina resta priva di soluzioni per le emergenze", conclude il Comitato Rione Clodio, rivolgendo un appello diretto al primo cittadino in vista della prossima scadenza elettorale affinché mobilità e sicurezza tornino al centro dell'agenda amministrativa.