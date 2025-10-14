Un nuovo "collega" per i vigili di Coriano: il Drone DJI Mini 4 Pro
Entra in servizio un nuovo “collega” per gli agenti della Polizia Locale di Coriano. Su tratta di un drone di ultima generazione, DJI Mini 4 Pro, che affiancherà gli agenti nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio. Dotato di stabilizzatore meccanico a tre assi e di un sistema integrato di sensori 3D per la rilevazione degli ostacoli, il drone dispone inoltre di una videocamera ad alta risoluzione che consente riprese stabili anche in condizioni complesse.
“Innovare significa mettere la tecnologia al servizio della sicurezza e del bene comune — dichiara il sindaco Gianluca Ugolini —. Questo investimento consente alla nostra Polizia Locale di operare in modo ancora più efficace e capillare, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere.”