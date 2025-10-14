  
Indietro
menu
menu

controllo del territorio

Un nuovo "collega" per i vigili di Coriano: il Drone DJI Mini 4 Pro

In foto: agenti, sindaco e drone
agenti, sindaco e drone
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 14 Ott 2025 13:21 ~ ultimo agg. 13:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Entra in servizio un nuovo “collega” per gli agenti della Polizia Locale di Coriano. Su tratta di un drone di ultima generazione, DJI Mini 4 Pro, che affiancherà gli agenti nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio. Dotato di stabilizzatore meccanico a tre assi e di un sistema integrato di sensori 3D per la rilevazione degli ostacoli, il drone dispone inoltre di una videocamera ad alta risoluzione che consente riprese stabili anche in condizioni complesse.

Innovare significa mettere la tecnologia al servizio della sicurezza e del bene comune — dichiara il sindaco Gianluca Ugolini. Questo investimento consente alla nostra Polizia Locale di operare in modo ancora più efficace e capillare, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere.

 

Altre notizie
ginnastica over 65
dal 20 ottobre

Ginnastica per gli over 65. A Riccione partono i corsi per stare in forma
di Redazione
repertorio
Installazione nel 2026

Nuovo autovelox fisso di ultima generazione a Rimini. Cambiano anche i 3 attivi
di Andrea Polazzi
VIDEO
un frame del film
insieme ad OPI

Al Fulgor "L'ultimo turno" per riflettere sul valore dell'infermiere
di Redazione
il vescovo Anselmi
in radio e tv

Patrono San Gaudenzo. La messa con il vescovo in diretta su Icaro
di Redazione
un viaggio nei luoghi della Memoria @Comune di Rimini
storica della Shoah

A proposito delle 'gite' ad Auschwitz. L'intervento di Laura Fontana
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO