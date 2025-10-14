  
Indietro
menu
menu

dal 20 ottobre

Ginnastica per gli over 65. A Riccione partono i corsi per stare in forma

In foto: ginnastica over 65
ginnastica over 65
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 14 Ott 2025 12:23 ~ ultimo agg. 12:27
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Prende ufficialmente il via la nuova stagione sportiva dell’attività motoria dedicata agli over 65 residenti nel Comune di Riccione. Le iscrizioni saranno possibili il 16 e 17 ottobre, mentre i corsi cominceranno lunedì 20 ottobre in cinque diverse palestre cittadine, con doppi turni sia al mattino che al pomeriggio.

Corsi attivi ogni lunedì, mercoledì e venerdì nelle palestre Martinelli, Fontanelle (via Sicilia), Playhall, Alghero e San Lorenzo (via Bergamo). I corsi del mattino sono in programma dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 nelle palestre Martinelli, Fontanelle e Playhall; al pomeriggio le attività si svolgeranno dalle 14:30 alle 15:30 e dalle 15:30 alle 16:30 nelle palestre Alghero e San Lorenzo.

Per iscriversi: giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, dalle 9 alle 12 negli uffici dei Servizi alla persona del Comune di Riccione, in via Flaminia 41 (piano terra). Dopo queste date, sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso le palestre, rivolgendosi ai tecnici ed educatori Uisp presenti durante le attività.

La quota di iscrizione è di 10 euro; sono previste due tipologie di tessere: da 8 o 12 ingressi al costo rispettivamente di 12 e 18 euro.

Con questo programma investiamo concretamente nel benessere della nostra comunità senior. Vogliamo offrire agli over 65 non solo l’opportunità di mantenersi in forma e prevenire i disagi motori legati all’età, ma anche di vivere momenti di socialità, incontro e condivisione. L’attività motoria è uno strumento prezioso per la salute psico-fisica, e creare spazi accoglienti e accessibili in ogni quartiere significa favorire uno stile di vita attivo e sereno per tutti”, commenta Marina Zoffoli, assessora ai Servizi alla persona del Comune di Riccione.

Altre notizie
repertorio
Installazione nel 2026

Nuovo autovelox fisso di ultima generazione a Rimini. Cambiano anche i 3 attivi
di Redazione
un frame del film
insieme ad OPI

Al Fulgor "L'ultimo turno" per riflettere sul valore dell'infermiere
di Redazione
il vescovo Anselmi
in radio e tv

Patrono San Gaudenzo. La messa con il vescovo in diretta su Icaro
di Redazione
un viaggio nei luoghi della Memoria @Comune di Rimini
storica della Shoa

A proposito delle 'gite' ad Aushwitz. L'intervento di Laura Fontana
di Redazione
Sauro Nicolini, 68 anni
il processo per bancarotta

Crac Cmv, Nicolini punta il dito contro le banche: "Mi hanno affossato"
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO