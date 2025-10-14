Nuovo autovelox fisso di ultima generazione a Rimini. Cambiano anche i 3 attivi

Diventeranno quattro gli autovelox fissi nel comune di Rimini. A quelli già attivi in via Tolemaide, via Settembrini davanti all’ospedale e via Euterpe all’altezza della polisportiva Garden se ne aggiungerà uno in via Melucci a Bellariva. Quest’ultimo sarà posizionato nella zona in cui dovrebbe sorgere nei prossimi anni il nuovo impianto sportivo dedicato all’atletica leggera.

In questi giorni l’amministrazione comunale ha pubblicato sull’albo pretorio la determina per l’acquisto della strumentazione. Saranno anche sostituiti i tre impianti già in funzione, installati nel 2015 e oggetto finora solo di interventi di manutenzione. Il comune infatti spiega che sono ormai datati e con un tecnologia obsoleta, mal funzionante e non più performante. I quattro nuovi apparecchi di ultima generazione avranno un costo di circa 147mila euro (iva compresa) e saranno forniti dalla ditta Safety 21 spa che si occuperà anche della manutenzione degli impianti. Nella determina non viene specificata la data precisa di installazione che comunque avverrà nell’annualità 2026.

https://www.icaroplay.it/programmi/rimini-nel-2026-arriva-un-nuovo-autovelox-fisso/