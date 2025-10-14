Al Fulgor "L'ultimo turno" per riflettere sul valore dell'infermiere

Cinema Fulgor e Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini insieme per una serata dedicata alla sanità e all'impegno degli infermieri. Appuntamento domani alle 21 con la proiezione del film “L’ultimo Turno” (Heldin), terzo lungometraggio della regista svizzera Petra Volpe. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’OPI di Rimini, è aperta a tutti: l’ingresso è gratuito e non è richiesta la prenotazione.

La serata vuole essere un momento di incontro e sensibilizzazione, rivolto non solo ai professionisti della sanità, ma anche alla cittadinanza, per riflettere insieme su temi di grande attualità come la cura, la responsabilità e il benessere di chi cura.

Attraverso lo sguardo attento e sensibile della protagonista Floria Lind, interpretata da Leonie Benesch, il film racconta una giornata intensa in un reparto ospedaliero svizzero, tra emergenze, mancanza di personale e la dedizione quotidiana di chi lavora per la salute degli altri. L’ultimo Turno è una potente riflessione sul valore del lavoro infermieristico e sulla crescente difficoltà di un sistema sanitario messo alla prova, capace di unire tensione, umanità e commozione.

L’opera, presentata in anteprima alla Berlinale, ha ricevuto ampi consensi per la capacità di rappresentare con realismo e profondità la vita dietro le corsie d’ospedale, restituendo visibilità e riconoscimento a un mestiere troppo spesso dato per scontato.

Proiezione del film “L’ultimo Turno”

Mercoledì 15 ottobre 2025 – ore 21

Cinema Fulgor Rimini

Ingresso libero, senza prenotazione