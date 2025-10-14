in radio e tv
Patrono San Gaudenzo. La messa con il vescovo in diretta su Icaro
In foto: il vescovo Anselmi
di Redazione
1 min
Mar 14 Ott 2025 11:02 ~ ultimo agg. 13:48
Martedì 14 ottobre, in occasione della festa del Patrono San Gaudenzo, a Rimini alle 16 nella sala della Curia Vescovile, è previsto il tradizionale incontro del Vescovo di Rimini con le autorità civili e militari cittadine. Monsignor Nicolò Anselmi proporrà un dialogo fraterno e spunti di riflessione per la città.
In Basilica Cattedrale alle 17.30, in diretta su radio Icaro e Icaro TV, si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, con la quale la Chiesa riminese riprende con rinnovato vigore il suo cammino pastorale.
Ai fedeli partecipanti è concesso il dono dell’Indulgenza plenaria alle condizioni consuete.
Altre notizie
controllo del territorio
Un nuovo "collega" per i vigili di Coriano: il Drone DJI Mini 4 Pro
di Redazione
di Redazione
Installazione nel 2026
Nuovo autovelox fisso di ultima generazione a Rimini. Cambiano anche i 3 attivi
di Andrea Polazzi
VIDEO
Meteo Rimini