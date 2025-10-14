Patrono San Gaudenzo. La messa con il vescovo in diretta su Icaro

Martedì 14 ottobre, in occasione della festa del Patrono San Gaudenzo, a Rimini alle 16 nella sala della Curia Vescovile, è previsto il tradizionale incontro del Vescovo di Rimini con le autorità civili e militari cittadine. Monsignor Nicolò Anselmi proporrà un dialogo fraterno e spunti di riflessione per la città.

In Basilica Cattedrale alle 17.30, in diretta su radio Icaro e Icaro TV, si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, con la quale la Chiesa riminese riprende con rinnovato vigore il suo cammino pastorale.

Ai fedeli partecipanti è concesso il dono dell’Indulgenza plenaria alle condizioni consuete.