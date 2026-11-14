Un gol per tempo e Riccione-Bellaria finisce 1-1

RICCIONE CALCIO 1926-BELLARIA IGEA MARINA 1-1

IL TABELLINO

RICCIONE CALCIO 1926: Barbanti, Tamai (10° Gambuti), Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni, Bellavista (10° Ubaldi, 23° Mantovan), Merli, Pruccoli (10° Bortone), Diop, Polverelli (28° st Shehi). All. Gurini. A disposizione: Crescentini, Trianni, Lambertini, Leardini.

BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, Grieco (46° Candido Giuseppe), Di Gilio, Casali (46° Muci), Pasolini, Zamagni, Quarta, Righini (29° st Drudi), Vitali, Grassi, Lorenzini (46° Alvisi). All. Buda. A disposizione Fabbri, Cordatore Matteo, Crescenza, Cordatore Simone, Candido Gianluca.

Arbitro: Sirotti, sez. Cesena.

Assistenti: Temponi (Ravenna), Giacomoni (Cesena).

Reti: 13° Pruccoli (R), 38° st Muci (B).

Ammoniti: Pasolini (B), Difino (R), Muci (B), Gambuti (R).

CRONACA E COMMENTO

Una vittoria, quella di domenica scorsa in casa del Civitella, nelle ultime cinque: con questo magro score il Riccione si presenta al "Nicoletti" per ricevere il Bellaria per l'11^ giornata del campionato di Promozione Girone D, con due soli punti che separano le due squadre in classifica. Al terzo minuto subito ghiotta occasione per il Bellaria con Righini, che fallisce sotto porta un centro basso dalla sinistra calciando alto a porta spalancata. Al 6° anche il Riccione ha una chance clamorosa, autentica magia di Diop che esegue un lob dalla grande distanza che si stampa sul palo interno. Al 9° ancora i padroni di casa, gran tiro dalla distanza di Gianferrari, respinge Ramenghi e sulla ribattuta Polverelli mette fuori di testa da buona posizione. Al 13° il Riccione passa: discesa di Tamai, centro basso nel cuore dell'area, irrompe Pruccoli che buca Ramenghi per l'1-0 della squadra di Gurini. Al 17° palo del Bellaria con Lorenzini che si gira e calcia cogliendo la base del montante. Al 26° penetrazione di Quarta per il Bellaria che mette palla in mezzo ma i compagni non riescono a raccogliere l'invito. Sul ribaltamento di fronte, Bellavista opera un traversone preciso in area sul quale Polverelli sfiora di testa, palla fuori di poco. Al 35° corner per il Bellaria, la palla arriva a Pasolini, colpo di testa e parata di Barbanti. Si va a riposo col Riccione in vantaggio.

Al 2° della ripresa punizione di Righini per il Bellaria, Quarta interviene di testa ma non riesce a correggere verso la porta. Al 4° colpo di testa del nuovo entrato Muci, palla fuori di poco alla sinistra di Barbanti. Al 9° calcia Candido da fuori area, destro secco ma palla alta. Al 14° ancora Bellaria ci prova anche Vitali e palla a lato di poco. Al 25° si rivede il Riccione, punizione di Pironi, stacco imperioso di Manfroni ma palla fuori dallo specchio. Al 32° chance importante per Muci che calcia davanti a Barbanti ma il portiere riccionese respinge di piede. Ma al 38° il Bellaria raccoglie i frutti del suo forcing con Muci, entrato nell'intervallo, che tocca quanto basta di testa un traversone dalla destra per spingere in porta il pallone dell'1-1. Un minuto dopo l'autore del gol avrebbe l'occasione del 2-1, ma il suo tentativo di pallonetto sull'uscita di Barbanti si infrange contro il portiere del Riccione. Al 41° si rivedono i padroni di casa, ancora una volta con Diop che calcia dalla distanza, conclusione di poco alta sopra la traversa. Finisce 1-1, il Riccione sale a 13 conservando le due lunghezze di vantaggio sul Bellaria a 11. Trasferta riminese domenica prossima per i biancazzurri in casa della Polisportiva Stella.