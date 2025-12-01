  
l'inaugurazione a san clemente

Un festival e una mostra mercato dedicata all'olio d'oliva della Valconca

i produttori
di Redazione   
Lun 1 Dic 2025 14:43
A San Clemente - negli spazi del Teatro Villa e della Sala Polivalente di Sant’Andrea in Casale - si è svolta l’inaugurazione del Festival dedicato all’Evo della Valconca con la tavola rotonda “Il Nuovo Evo”. All’evento introduttivo hanno partecipato Giovanni Bucci (Responsabile Agroalimentare CNA Rimini), Gianluigi Vasconi (Presidente Associazione Frantoiani Oleari dell’Emilia Romagna), Anna Capolongo (Dietista - U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione SIAN - Sede di Rimini - Ausl Romagna), Fabio Mauro Tommaso Gallo (Chef della Federazione Italiana Cuochi e componente della Nazionale Italiana Cuochi) presentati e coordinati da Maurizio Saggion, Brand Ambassador di San Clemente e Direttore di ProduciAmo Romagna, che ha lasciato la parola, per i ringraziamenti e i saluti istituzionali, alla Sindaca Mirna Cecchini.

La due giorni di incontri, degustazioni, mostra-mercato e premiazioni, proseguirà domani - domenica 30 novembre - con una serie di appuntamenti aperti al pubblico. S’inizia alle ore 10 con la riapertura della mostra-mercato delle produzioni di olio extravergine d’oliva del territorio alla presenza dei produttori partecipanti a questa prima edizione del Festival: Oleificio Pecci, Oleificio Sadafè, Azienda Agricola Annamaria Franchi, Azienda Agricola Franco Galli, Oleificio Bigucci, Oleificio Corazza, Oleificio Vasconi e Oleificio Lo Conte. Alle 11.30, invece, la prima delle due degustazioni gratuite, della durata di 45 minuti ciascuna, per conoscere e riconoscere il gusto dell’olio Evo (si replica poi alle 16). Infine alle ore 17, la premiazione del concorso fotografico Anima Valconca dedicato alla cultura e alla produzione agroalimentare ed enogastronomica della vallata. 

