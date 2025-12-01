Torna "Luoghi dell'Anima", viaggio tra i luoghi cari a Tonino Guerra

Dal 10 al 14 dicembre 2025 torna Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival, sull’intreccio tra cinema, paesaggio e poesia nei luoghi cari a Tonino Guerra: Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Un festival che nasce dal desiderio di raccontare il mondo attraverso lo sguardo dell’anima, quel modo di osservare la realtà che Tonino Guerra ha trasmesso attraverso la bellezza dei luoghi e la memoria delle persone.

https://www.icaroplay.it/programmi/dal-10-al-14-dicembre-la-sesta-edizione-di-luoghi-dellanima/

La sesta edizione sarà inaugurata il 9 dicembre con un evento speciale di preapertura che vedrà protagonista Monica Guerritore, alle 21.00 al Cinema Fulgor di Rimini per un incontro pubblico e il riconoscimento del Premio Speciale Luoghi dell’Anima cui seguirà la proiezione di Anna film che la vede per la prima volta dietro la macchina da presa e da lei interpretato. L’opera, presentata alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, racconta la storia di Anna Magnani, soffermandosi in particolare sulla notte del 21 marzo 1956, quando l’attrice vinse l’Oscar per La rosa tatuata.

Questo appuntamento aprirà cinque giornate di incontri, proiezioni e masterclass dedicate al cinema declinato nella sua capace di restituire profondità e senso al rapporto tra l’uomo e il territorio. Il valore culturale e artistico dei Luoghi dell’Anima è legato alla poetica di Tonino Guerra, sintetizzata in una visione che considera il paesaggio come spazio dell’esperienza e della memoria, punto d’incontro tra arte, natura e identità a partire dai luoghi dell’Emilia Romagna a lui cari.

Sotto la direzione artistica di Paola Poli e Steve Della Casa, con il supporto di Andrea Guerra, fondatore e Presidente del festival e del Museo Centro Studi Tonino Guerra e Laura Delli Colli presidente del Premio Tonino Guerra, il festival si articola in un percorso che abbraccia concorsi, retrospettive e sezioni non competitive. Il Concorso Opere Prime e Seconde valorizza i registi emergenti che sanno raccontare luoghi, persone e l’anima dei paesaggi, mentre il Concorso Cortometraggi, la cui selezione è stata effettuata dalla direzione artistica in collaborazione con il Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica”, propone opere italiane e internazionali, con particolare attenzione alle registe e agli autori under 35.

"Un Festival dedicato alla grande opera di Tonino Guerra – hanno dichiarato Steve Della Casa e Paola Poli – ha già la strada spianata per quanto riguarda le linee guida della selezione. Per Tonino la grande curiosità intellettuale si univa a un profondo senso delle radici culturali, a una forte sensibilità territoriale e a una sincera apertura verso nuovi linguaggi. E quindi le linee di direzione artistica del festival Luoghi dell’Anima ripercorrono fedelmente queste preziose indicazioni. Molte opere prime e seconde di lunghi e cortometraggi scommette sui talenti di domani; un'attenta scelta di personalità dello spettacolo dialogheranno con un pubblico curioso e partecipe attraverso incontri e masterclass; una corsia privilegiata per i film che raccontano un territorio come l'Emilia-Romagna, dove la cultura ha un ruolo importante e costituisce un'attrattiva forte nell'offerta turistica. E soprattutto un atteggiamento cordiale e amichevole, tratto caratteristico del modo di vivere di Tonino Guerra, che è entrato nel DNA di un piccolo Festival unico e ambizioso"