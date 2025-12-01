Nuovo ponte sul Rio Marano. La Conferenza dei Servizi dà il via libera

Partiranno a gennaio 2026 i lavori per il nuovo ponte sul Rio Marano di viale D’Annunzio a Riccione. Dopo il parere positivo della Conferenza dei Servizi, l’iter amministrativo procede verso l’approvazione del progetto esecutivo, ultimo passaggio necessario per poter avviare la fase operativa del cantiere. La spesa complessiva prevista ammonta a circa due milioni e mezzo di euro. La viabilità rimane regolata a senso unico alternato tramite semaforo, con divieto di transito ai mezzi oltre 3,5 tonnellate.

“Si tratta di un intervento complesso ma fondamentale per la sicurezza e la mobilità della città - affermano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Imola -, un’opera che consentirà di superare definitivamente le criticità strutturali dell’attuale ponte e di garantire collegamenti più affidabili tra le due sponde del territorio. La nuova infrastruttura sarà concepita con standard moderni, sicuri e sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze di residenti, lavoratori e visitatori. Il cantiere rappresenta un investimento importante sul futuro di Riccione e un tassello essenziale per migliorare la qualità della vita della nostra comunità”.